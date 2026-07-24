Dharmendra Pradhan Resignation: धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात जेन-झीचा विराट एल्गार, पावसाला-धमक्यांना न जुमानता तरुणाई रस्त्यावर

पुणे : आंदोलनात सहभागी होऊ नये म्हणून मिळालेल्या कथित धमक्या, दिवसभर कोसळणारा पाऊस आणि शेकडो पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त... या सर्व आव्हानांना अक्षरशः धुडकावून लावत हजारो विद्यार्थी, तरुण-तरुणी कॉक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी)च्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी पुण्याच्या रस्त्यावर उतरले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करतानाच "आम्ही काठ्या-लाठ्या खाल्ल्या, आम्ही हिशेब मागणार' या खास "जेन-झी'च्या आक्रमक भाषेत या मोर्चाने सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारला. सर्जनशील घोषणा व फलकांमधून आपल्यातील संतापाला वाट करून देत नवी दिल्ली, मुंबई पाठोपाठ पुण्यातही तरुणाईने या विराट मोर्चाद्वारे शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरुद्ध "एल्गार' पुकारला !.नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानात कॉक्रोज जनता पार्टीने नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावरून पुकारेले आंदोलन चिरडण्याचा प्रकार नुकताच घडला. या गंभीर प्रकाराविरुद्ध देशभर आंदोलन सुरु असताना शुक्रवारी कॉक्रोज जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातही विराट मोर्चा निघाला. दुपारी दोन वाजल्यापासूनच शनिवारवाडा परिसरात हजारो तरुणांची गर्दी जमू लागली. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थीनी, तरुण-तरुणी हातामध्ये तिरंगा ध्वज, महापुरुषांच्या प्रतिमा, सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणारे फलक हातात घेऊन हजारो तरुणांचा समूह शनिवारवाडा, लाल महाल परिसरात जमला. "लाठी नहीं जबाब दो', "तानाशाही नहीं चलेगी', "धमेंद्र प्रधान राजीनामा द्या' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. विशेषतः तरुणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, धमेंद्र प्रधान, नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेते, उद्योगपती यांच्यावर प्रखर टीका करणारे हाती घेतलेल्या फलकांनी पुणेकरांचे लक्ष वेधून घेतले..दरम्यान, दुपारी तीन वाजता हजारो तरुणांचा सहभाग असलेल्या मोर्चा कडक पोलिस बंदोबस्तात लाल महालासमोरुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने निघाला. त्यानंतर सुरु झालेल्या जोरदार पावसात तसूभरही न हालता अंगावर पावसाच्या सरी झेलत तरुण सरकारविरुद्ध घोषणा देत निघाले. पावसामुळे तरुणांचा उत्साह आणखीनच वाढला, डफलीच्या तालावरील गाणी व घोषणांनी संपूर्ण परिसर निनादून टाकला. प्रखर घोषणांच्या माध्यमातून तरुणांकडून मनातील संताप व्यक्त होत असतानाच त्यांच्यातील सर्जनशीलतेचा अविष्कारही दिसून येत होता. मोर्चा पुढे सरकताना ठिकठिकाणी विद्यार्थी-तरुणांचे समुह या मोर्चामध्ये सहभागी होऊन घोषणा देत होते. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने निघालेला हा मोर्चा फडके हौद चौक, दारुवाला पुल, १५ ऑगस्ट चौक, जुनी जिल्हा परिषद मार्गे हा मोर्चा सायंकाळी पाच वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला. तेथे मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. लहान मुले, विद्यार्थीनी, तरुणी, शिक्षक, संशोधक तरुणांनी भाषणांद्वारे शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर बोट ठेवले. धमेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतानाच दिल्लीतील आंदोलनास या मोर्चाद्वारे समर्थन जाहीर करण्यात आले.."सीजेपी'च्या मोर्चाची ठळक वैशिष्ट्ये- मोर्चात राजकीय पक्षांचा फक्त सहभाग, नेतृत्व मात्र "सीजेपी'कडेच- पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तरुणांच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका- तरुणी-तरुणी, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय सहभाग- पुणे पोलिसांकडून आंदोलनासाठी शिस्तबद्ध व चोख पोलिस बंदोबस्त- पंतप्रधानांबद्दल आक्षेपार्ह बोलणाऱ्यांना आयोजकांकडून समज- मोर्चाच्या मार्गात ठिकठिकाणी तरुणांचे समुह सहभागी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.