Ghodegaon Leopard : घोडेगावात विहिरीत कोसळून बिबट मादीचा मृत्यू; पोस्टमार्टमनंतर दहन!

Wildlife Incident : घोडेगावजवळील बाभूळवाडी येथे समीर गव्हाणे यांच्या शेतातील विहिरीत पडून अंदाजे दीड वर्षांच्या बिबट मादीचा मृत्यू झाला. वनविभागाने घटनास्थळी पोस्टमार्टम करून तपास सुरू केला आहे.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : (ता. आंबेगाव) जवळील बाभूळवाडी येथील समीर गव्हाणे यांच्या शेतातील विहीरीत पडून बिबट मादीचा मृत्यु झाला असल्याचे घोडेगाव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुणाल लिमकर यांनी सांगितले. घोडेगाव वनविभागात 100 हून अधिक बिबट्या असल्याचा अंदाज नागरिक व्यक्त करीत आहे. ऊस तोडणी सुरू असल्याने बिबट्या आता सैरभैर झाला आहे. भक्ष्याच्या शोधात अशा घटना होत आहेत. मृत बिबट मादी अंदाजे दीड वर्षाची असून त्वचा व नखे सहीत सर्व अवयव शाबूत होते.

