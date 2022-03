Girish Bapat: तीन दिवसांत पुण्यातील पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास आंदोलन

पुण्यामध्ये गेल्या दोन तीन दिवसांपासून अत्यंत कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. नागरिकांच्या या गैरसोयीला प्रशासन जबाबदार असल्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी प्रशासन जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

"गेले दोन तीन दिवस पुण्यामध्ये सामान्य नागरिकांना अत्यंत कमी दाबाने काही ठिकाणी पाणी पुरत नाहीये ही प्रशासनाची चूक आहे. कालच माननीय आयुक्त आढावा बैठक घेतली. पाणी मिळत नाही म्हणून विविध भागांमध्ये ओरड सुरु आहे. विशेषता महिलांना त्यामुळे त्रास होत आहे. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे हे होत आहे", असं बापट म्हणाले. (Girish Bapat: Agitation if water supply in Pune is not restored in three days)

मी उद्या आयुक्तांचा घरी जाणार आहे. त्यांच्या बागेपासून ते घरापर्यंत किती दाबाने पाणी येत आहे हे पाहणार आहे, असंही बापट म्हणाले. संपूर्ण शहराला समान पाणीपुरवठा होतोय. श्रीमंतांकडे पाणी आहे आणि वाड्या वस्त्यांना दिवसांमध्ये पाणी बंद करतात. यामध्ये टँकर लॉबी सक्रिय आहे का? याचा मला संशय आहे, उद्या परवा यासाठी आमचे माजी महापौर आणि मी देखील या ठिकाणी पाहणी करणार आहे. पालकमंत्र्यांनी याबाबत योग्य लक्ष घालू असे म्हटले आहे, असं बापट पुढे म्हणाले.

लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्यामुळे प्रशासनाच्या गलथान कारभार असाच चालू राहिला तर पुणेकर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन करून त्यांना पळता भूई थोडी करतील. प्रशासनाला रान मोकळे झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. तीन दिवसात जर पाणी पुरवठा सुरळीत नाही झाला तर लोकं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. मी नेतृत्व करून पुण्यात आंदोलन करेन, असा इशाराही गिरीश बापट यांनी प्रशासनाला दिला.