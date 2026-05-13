परकीय चलन वाचविण्यासाठी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवर

सोने-चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवर
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १३ : सोने खरेदीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मंगळवारी सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली. सरकारने सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क सहा टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविले असून, त्यात १० टक्के मूळ सीमा शुल्क आणि ५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभाराचा समावेश आहे. आयात शुल्क वाढल्यामुळे १० ग्रॅम सोन्याच्या किमतीत अंदाजे १३,००० ते १५,००० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतीयांना सोन्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे सोन्याच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. सोने खरेदी करण्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत देशाचे परकी चलनाचा साठा जपून वापरणे आवश्यक असल्यामुळे सर्वसामान्यांना सोने खरेदीपासून परावृत्त करण्यासाठी सोने महाग होणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
सोने हे प्रामुख्याने गुंतवणूक आणि उपभोग्य, मात्र गरजेची वस्तू नसल्यामुळे तिची आयात कमी करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला साथ देण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना किमान एक वर्ष सोने खरेदी टाळावे, या आवाहनाला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
परकी चलन वाचविण्यासाठी उपाय
- वार्षिक आयातीत सोने-चांदीच्या आयातीवर सुमारे ९५ ते १०० अब्ज डॉलर खर्च होतात.
- विदेशी चलन साठ्याचे रक्षण करणे, डॉलरच्या तुलनेत घसरणाऱ्या रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवणे, भारताच्या निर्यात आणि आयात यांच्यातील वाढती तूट नियंत्रणात आणण्याचा उद्देश या निर्णयामागे आहे.
- भारतापाशी असलेले विदेशी चलन कच्चे तेल, खते आणि संरक्षण उपकरणांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी प्राधान्याने खर्च करावे लागते.
