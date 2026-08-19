‘लाडकी’चे साडेचार लाख सरकारी लाभार्थी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थीबाबत माहिती अधिकारातून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. राज्य सरकारने राबवलेल्या विशेष पडताळणी आणि ई-केवायसी माेहिमेनंतर मिळालेल्या या माहितीनुसार चार लाख ५० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या याेजनेतून बेकायदा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. ही बाब उघड हाेऊनही सरकारकडून अद्याप कोणतीही कठोर कारवाई किंवा पैसे वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती. त्यांना मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातून ९२ लाख १० हजार अपात्र नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थी महिलांची संख्या दाेन काेटी ४८ लाखांवरून थेट एक काेटी ६५ लाखांवर आली आहे. या रद्द केलेल्या अर्जांत चार लाख ४२ हजार स्वयंघोषित आणि आठ हजार सत्यापित सरकारी कर्मचारी अशा चार लाख ५० हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाटलेली ही रक्कम ६०० कोटी ते ८०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. विधिमंडळात आणि जाहीर सभांत अपात्र लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई आणि वसुली करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात आरटीआय उत्तरात स्पष्ट झाले आहे, की कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीचा काेणताही अहवालाचा नाही. दुर्गम भागातील अनेक गरीब-गरजू महिला ई-केवायसी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिल्या असताना गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
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वगळलेले लाभार्थी : अपात्र घटकांची वर्गवारी
ई-केवायसी अपूर्ण : ६२,००,०००
वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त : १६,००,०००
शासकीय कर्मचारी (स्वयं-घोषणा) : ४,४२,०००
संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी : ३,६०,०००
एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी : २,५०,०००
जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत वगळलेले : १,७०,०००
६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले : ८०,०००
तपासणीत उघड झालेले शासकीय कर्मचारी : ८,०००
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योजनेचा नवा आर्थिक भार
सध्या लाभार्थी संख्या १.६५ कोटींवर आहे. यामुळे या योजनेमुळे दरमहा २,४८४.९२ कोटी रुपये तर वार्षिक २९,८१९.१० कोटी रुपयांचा राज्याच्या तिजाेरीवर आर्थिक भार पडत आहे.
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शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गरिबांच्या हक्काच्या योजनेवर डल्ला मारणे अत्यंत संतापजनक आहे. सरकारकडून वसुलीचे आणि कारवाईचे दावे केले जात असले तरी एकाही जिल्ह्याकडून वसुलीचा अहवाल आलेला नाही. दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करून तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात दाद मागू.
- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते
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