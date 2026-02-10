पुणे

चूक झाली! सरकारी रुग्णालयात मोफतच उपचार, आरोग्य विभागाला खडबडून जाग; म्हणे अनावधानाने दरपत्रक जोडले

Government Hospital : आरोग्य विभागाअंतर्गत असणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये सशुल्क उपचाराचे पत्रक काढल्यानंतर राज्यात संताप व्यक्त केला जात होता. आता याबाबत आरोग्य विभागाने स्पष्टीकरण देत चूक झाल्याचं कबूल केलंय.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ९ : आरोग्य विभागांतर्गत असलेल्या सर्वच रुग्णालयांमध्ये उपचार सशुल्क असल्याचे काही दिवसांपूर्वी आरोग्य विभागाने नागरी सनदेद्वारे जाहीर केले होते. त्यावरून माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरोग्य विभागाला जाग आली असून सर्व उपचार मोफत असल्याचा खुलासा आरोग्य विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंके यांनी सोमवारी पत्राद्वारे केला.

