पुणे

Government Land Loan: भोगवटावर्ग-दोनच्या मालमत्ताधारकांना दिलासा; सरकारी जमिनीवरील घर आणि गाळ्यांवर कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा

Class Two Property Owners Get Relief Under New Mortgage Rules: सरकारी जमिनीवरील घर बँकेत तारण ठेवता येणार; निवासीसाठी ०.२५, व्यावसायिकांसाठी ०.५० टक्के शुल्क
Government Leasehold Property Loan Rules in Maharashtra Explained With Mortgage Charges and Collector Permission Details

Government Leasehold Property Loan Rules in Maharashtra Explained With Mortgage Charges and Collector Permission Details

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : भोगवटावर्ग-दोन तसेच भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनी आणि त्यावरील सदनिका, गाळे बँक व वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि निर्धारित तारण शुल्क भरणे यासाठी बंधनकारक असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

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