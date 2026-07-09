Consumer Rights : पुणेकर युवकाच्या लढ्याला यश! हँडलिंग चार्जेस आकारणाऱ्या इलेक्ट्रिक कंपनीला शिकवला कायद्याचा धडा, शोरूम १५ दिवसांसाठी बंद

नवीन गाडी आपल्या दारात येणं, हा आपल्या सगळ्यांसाठीच एक स्वप्नपूर्तीचा आणि खूप आनंदाचा क्षण असतो. आपण आपल्या कष्टाचा पै अन् पै जमा करून ती गाडी खरेदी करतो. पण कधीकधी याच आनंदाच्या भरात असताना आपली फसवणूक होते हे आपल्या लक्षातही येत नाही. .गाडी खरेदी करताना मोठ्या कंपन्या वेगवेगळ्या नावाखाली आपल्याकडून जास्तीचे पैसे उकळतात. “आता नवीन गाडी घेतोय, कशाला उगाच वाद घालायचा?” असं म्हणून आपण अनेकदा या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतो आणि निमूटपणे ते पैसे देऊन टाकतो. पण पिंपरी-चिंचवडच्या भोसरीतील इंद्रायणीनगरमध्ये राहणाऱ्या संदेश संजय थोरवे या युवकाने मात्र असं केलं नाही. त्याने या फसवणुकीविरुद्ध आवाज उठवला. आपल्या कृतीतून त्यांनी दाखवून दिलं की जर ग्राहक सजग आणि जागरूक असेल, तर सर्वसामान्य नागरिक एका मोठ्या इलेक्ट्रिक गाडीच्या कंपनीलाही कायदेशीर धडा शिकवू शकतो. संदेशने नेमकं काय केलं ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .असा सुरू झाला लढाजुलै २०२४ मध्ये संदेश संजय थोरवे ने एक इलेक्ट्रिक गाडी घेण्याचे ठरवले. निसर्गाला आपल्यामुळे त्रास होऊ नये, म्हणून त्यांनी वाकडमधील ओबेन इलेक्ट्रिक बाईक शोरूममधून एक बाईक बुक केली आणि सर्व पैसे ऑनलाईन भरले. पण जेव्हा गाडीचे बिल आणि कागदपत्रे आली, तेव्हा संदेश यांनी ती खूप काळजीपूर्वक वाचली. त्या बिलामध्ये ‘हँडलिंग चार्जेस’ नावाचा एक अतिरिक्त खर्च लावलेला त्यांना दिसला. .Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.काय आहेत हे ‘हँडलिंग चार्जेस’?नवीन गाडी कारखान्यातून शोरूममध्ये आणण्याचा खर्च म्हणजे हँडलिंग चार्जेस. मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये हँडलिंग चार्जेस आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही. पण ते आकारल्यास ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार ते बेकायदेशीर मानले जाते. संदेश यांनी कंपनीला ईमेल करून याबद्दल विचारले. त्यावर कंपनीने,“तुम्ही निश्चित रहा! आम्ही सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहोत.” असे सांगून पुरावे देण्यास नकार दिला. .माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापरकंपनीच्या अशा उत्तराने संदेश यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर केला. तिथून त्यांना शासन परिपत्रक आणि परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र मिळाले. त्यात स्पष्ट लिहिले होते की, गाडीच्या कर आणि नोंदणी शुल्काशिवाय कोणताही जादा खर्च घेणे गुन्हा आहे. असे करणाऱ्या शोरूमवर थेट फौजदारी कारवाई होऊ शकते..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .थेट सरकारकडे तक्रारहा मोठा पुरावा हाती आल्यावर संदेश यांनी सर्व कागदपत्रे गोळा केली. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या अन्यायाविरुद्ध लेखी तक्रार केली. या तक्रारीची शासनाने अतिशय वेगाने आणि गंभीर दखल घेतली. परिवहन आयुक्त आणि आरटीओ (RTO) कार्यालयाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे समोर आल्यामुळे अखेर परिवहन आयुक्त विभागाने त्या कंपनीचे पुण्यातील वाकड येथील शोरूम १५ दिवसांसाठी बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शोरूमचे व्यवसाय प्रमाणपत्र १५ दिवसांकरिता निलंबित करण्यात आले. .मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभारयानंतर संदेश थोरवे कृतज्ञता व्यक्त करत म्हणाले की,“माझी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री महोदयांशी वैयक्तिक कोणतीही ओळख नव्हती. तरीही त्यांनी माझ्यासारख्या एका सामान्य नागरिकाचा आवाज ऐकला आणि तातडीने योग्य ती कारवाई केली. सर्वसामान्य माणसाला न्याय दिल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे तसेच पोलीस प्रशासनाचे देखील मनापासून आभार मानतो.”.ग्राहकांनो, जागरूक राहा!मोठ्या कंपन्या अनेकदा ग्राहकांना गृहीत धरतात. आपण जागरूक नसतो, म्हणूनच त्या आपली फसवणूक करतात. आपण प्रत्येक खरेदीचे बिल नीट तपासले पाहिजे. अन्याय होत असेल तर शांत न बसता त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच ग्राहक खऱ्या अर्थाने राजा बनेल. कायम जागरूक राहा, सजग राहा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.