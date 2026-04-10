Harshvardhan Sapkal Baramati : 'उमेदवार मागे घेणे हा शेवट नाही तर...', हर्षवर्धन सपकाळांचा पवारांच्या बालेकिल्ल्यात इशारा

Baramati political news : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसने उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला असला, तरी हा शेवट नसून नव्या लढ्याची सुरुवात आहे, असा ठाम संदेश हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला. महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरा, संस्कृती आणि सभ्यता जपत दिवंगत नेते अजित पवार यांना आदरांजली देण्याच्या भावनेतून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..बारामतीतील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित बैठकीत सपकाळ यांनी पोटनिवडणुकीतून माघार घेतलेले उमेदवार अॅड. आकाश मोरे, इच्छुक उमेदवार, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन करत काँग्रेसचा विचार घराघरात पोहोचवण्याचा निर्धार कायम असल्याचे सांगितले.बारामतीत काँग्रेस उमेदवार मिळणार नाही, असा विरोधकांचा उपहास असताना सहा इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी पुढाकार घेतला, याकडे लक्ष वेधत सपकाळ म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेसचा विचार जिवंत असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सिद्ध केले आहे..दरम्यान, दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी व्हावी, यासाठी गुन्हा दाखल करण्याची काँग्रेसची भूमिका कायम असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने गुन्हा नोंदवून पाठपुरावा सुरू केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या संदर्भात रोहित पवार यांनी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली."सीमेवर जवान जसा देशासाठी लढतो, त्याचप्रमाणे काँग्रेसचा कार्यकर्ता संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढत राहील," असा विश्वासही सपकाळ यांनी व्यक्त केला..काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज बारामती काँग्रेस कार्यालयात जाऊन विधानसभा पोटनिवडणुकीतून माघार घेतलेले काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अॅड. आकाश मोरे यांच्यासह उमेदवारी मागितलेल्या इच्छुकांची, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची भेट घेतली व त्यांचे अभिनंदन केले.यावेळी पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, जिल्हा कार्याध्यक्ष लहू अण्णा निवंगने, बारामती शहराध्यक्ष अशोक इंगुले, सरचिटणीस राहुल वाबळे, कमलाकर सातव, गोविंद मिरगे, युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव वीरधवल गाडे तसेच पुणे जिल्ह्यातील कॉंग्रेस पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी, तालुकाध्यक्ष, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.