Harshvardhan Sapkal: राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमचा विरोध कायम: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, गुन्हा नोंदविण्याबाबत राष्ट्रवादीचेही मौन!

पुणे : ''बारामती पोट- निवडणुकीमधून माघार घेतली असली, तरी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा दिलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आलेल्या फोनवरून हा निर्णय घेतलेला नाही. राष्ट्रवादीला आमचा विरोध कायम आहे,'' असे स्पष्टीकरण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले. .काँग्रेस भवन येथील पत्रकार परिषदेत सपकाळ म्हणाले,''बारामती पोट निवडणुकीतून काँग्रेसने यशस्वी माघार घेतली आहे. बारामतीमधील सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. कालही बारामतीत मुक्कामी जाऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आहे. ज्येष्ठ नेत्यांच्या आणि सर्वांच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला आहे.''.सपकाळ म्हणाले, ''केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपशी हातमिळवणी केली असून, आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत आहे. महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये आयोगाचे कामकाज पाहता 'मत चोरी'चा मुद्दा आम्ही पुन्हा एकदा मांडणार आहोत.''.काँग्रेस पक्ष राज्यात मोठे संघटनात्मक बदल करत असून 'संघटन सृजन' अभियानांतर्गत जवळपास साडे सात हजार नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही सपकाळ यांनी सांगितले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रसंगी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी आदी उपस्थित होते..गुन्हा नोंदविण्याबाबत राष्ट्रवादीचेही मौन''दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघात हा घातपात असल्याचा संशय आम्हीही वारंवार व्यक्त केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. आमची मागणी कर्नाटकतील काँग्रेसने मान्य केली. एवढंच नव्हे, तर त्याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो महाराष्ट्राकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे काहीच करत नाही, तर गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) जागचा हालायला तयार नाही. अजित पवारांचा संपूर्ण पक्ष हा सत्तेत सहभागी असल्याने तेही काही बोलत नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य आहे,''