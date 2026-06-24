Pune Traffic jam: हडपसरमध्ये पावसाचा कहर! राडारोडा व खड्ड्यांमुळे सोलापूर–सासवड मार्गावर सहा तास वाहतूक ठप्प

-कृष्णकांत कोबल हडपसर: पहाटेपासून सुरू असलेला पाऊस, ठिकठिकाणी पडलेला रस्त्याच्या कामातील राडारोडा, खड्डे व त्यामध्ये साचलेले पाणी आणि बंद पडलेल्या वाहनांचा अडथळा यामुळे येथील सोलापूर व सासवड पुणे या मार्गावरील वाहतूक सुमारे सहा तास मंदावली होती. शेवाळेवाडी व फुरसुंगी ते पुलगेट पर्यंत वाहनांच्या रांगा रेंगाळल्या होत्या. त्यामुळे चाकरमान्यांसह विद्यार्थी व दैनंदिन कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.परिसरात काल (ता. २३) सायंकाळी साडेसात वाजल्यापासून पावसात सुरुवात झाली आहे. आज पहाटेपासून संथ गतीने संततधार सुरू होती. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या सोलापूर व सासवड पुणे महामार्गावर ठिकठिकाणी पाणी साचले आहे. सोलापूर महामार्गावर सुरू असलेल्या पायलींगच्या कामातून व महानगरपालिकेकडून काही ठिकाणी सुरू असलेली चेंबर दुरुस्ती तसेच पदपथाच्या दुरुस्तीच्या कामातून निघालेला राडारोडा अद्यापही जागेवरच पडलेला आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. याशिवाय काही ठिकाणी बस ट्रक सारखी वाहने बंद पडली होती. त्यामुळे शहरात जाणाऱ्या या दोन्हीही मार्गावर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती..सुमारे सात आठ किलोमीटर पर्यंत वाहतूक रेंगाळत चालली होती. प्रवाशांना त्याचा त्रास होत असल्याने अनेकांकडून वाहतूक नियंत्रण दिव्यांचा संदेश झुगारून पुढे जाण्याचा प्रयत्न होत होता. वाहतूक पोलिसांनी त्यामुळे काही चौकातले सिग्नल बंद करून वाहतुकीला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. हडपसर ते पुलगेट हा प्रवास करण्यासाठी एक तासाच्या वर कालावधी लागल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. विद्यार्थी व कामगारांना त्यामुळे वेळेत पोहोचता आले नाही..पुणे-सोलापूर महामार्गावरील, उड्डाणपूल व त्याखाली संपूर्ण हडपसर, गाडीतळ चौक, मांजरी फाटा, शेवाळेवाडी, मगरपट्टा चौक, वैदुवाडी चौक, रविदर्शन चौक आदी ठिकाणी एकमेकांच्या पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात वाहतूकीचा वारंवार खोळंबा होत होता. पाऊस थांबल्यानंतर रस्त्यावरील वाहने वाढून या कोंडी मध्ये आणखी भर पडली होती..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा..."नुकत्याच सुरू झालेल्या शाळांमुळे रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच पावसामुळे रस्त्यावर साचलेले पाणी, खड्डे, राडारोडा, बंद पडत असलेली वाहने, यामुळे वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. मंदावलेल्या वाहतुकीमुळे प्रवाशांकडून नियंत्रक दिव्यांचे संदेश पाळले जात नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढतच जाते. त्यामुळे आमच्याकडूनच आवश्यक त्यावेळी सिग्नल बंद करून वाहतुकीचे नियंत्रण केले जाते. दुपारी दोनच्या सुमारास काही प्रमाणात वाहतूक नियंत्रित झाली."राजेंद्र करणकोट, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाहतूक शाखा हडपसर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.