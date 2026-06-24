पुणे

Pune Traffic jam: हडपसरमध्ये पावसाचा कहर! राडारोडा व खड्ड्यांमुळे सोलापूर–सासवड मार्गावर सहा तास वाहतूक ठप्प

Pune city waterlogging causing six-hour traffic disruption in Hadapsar area: सततच्या पावसात रस्त्यांवर साचलेले पाणी, राडारोडा व खड्ड्यांमुळे शेवाळेवाडी, फुरसुंगी ते पुलगेटपर्यंत सात-आठ किमी लांब वाहनांच्या रांगा; चाकरमानी, विद्यार्थी हैराण
Rain Wreaks Havoc in Pune Suburbs; Major Traffic Disruption on Solapur–Saswad Highway

Rain Wreaks Havoc in Pune Suburbs; Major Traffic Disruption on Solapur–Saswad Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कृष्णकांत कोबल

हडपसर: पहाटेपासून सुरू असलेला पाऊस, ठिकठिकाणी पडलेला रस्त्याच्या कामातील राडारोडा, खड्डे व त्यामध्ये साचलेले पाणी आणि बंद पडलेल्या वाहनांचा अडथळा यामुळे येथील सोलापूर व सासवड पुणे या मार्गावरील वाहतूक सुमारे सहा तास मंदावली होती. शेवाळेवाडी व फुरसुंगी ते पुलगेट पर्यंत वाहनांच्या रांगा रेंगाळल्या होत्या. त्यामुळे चाकरमान्यांसह विद्यार्थी व दैनंदिन कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.

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