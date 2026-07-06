Pune Landslide: मावळात भीषण दुर्घटना! पाटण गावात घरावर दरड कोसळली; संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

लोणावळा : मावळ तालुक्यातील पाटण गावात रविवारी (ता.०६) पहाटे मुसळधार पावसामुळे एका घरावर दरड कोसळून गंभीर दुर्घटना घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरातील संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस तसेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने त्वरित बचाव आणि शोधमोहीम सुरू केली आहे..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) पुणे येथील पाचव्या बटालियनची मदत मागविण्यात आली. त्यानुसार निरीक्षक रविंदर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहाय्यक कमांडंट चंद्रकेतू शर्मा यांच्या देखरेखीखाली ३० सदस्यांचे विशेष पथक (१ अधिकारी, २ वरिष्ठ अधिकारी आणि २७ जवान) आवश्यक आपत्ती व्यवस्थापन साहित्यांसह सकाळी घटनास्थळाकडे रवाना झाले असून बचावकार्यात सहभागी झाले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी... सध्या ढिगारा हटवून अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. अद्याप या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नसून, बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील माहिती स्पष्ट होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.