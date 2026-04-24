Baramati Election: मतदानाच्या दिवशीही राजकीय घडामोडी; कार्यकर्त्यांकडून जिवाचे रान, सकाळपासूनच बारामती केंद्रावर रांगा!

काटेवाडी: बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत अजित पवार यांना आदरांजली वाहण्यासाठी मतदारांनी आज सकाळपासूनच केंद्रांवर मोठी गर्दी केली. सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जिवाचे रान केल्याचे चित्र दिसत होते. मतदानानंतर सुनेत्रा पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि जय पवार यांनी विविध मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. रोहित पवारांची निर्दोष मुक्तता हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली, तर जय पवारांनी 'कार्यकर्ता' म्हणूनच काम करण्याची इच्छा व्यक्त करत भविष्यातील राजकीय चर्चांना पूर्णविराम दिला..बारामतीकर सकाळपासून मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडत आहेत. अजितदादांनी वर्षानुवर्षे मतदारसंघासाठी केलेल्या कामाची परतफेड बारामतीकर मतदानातून करतील. ही निवडणूक केवळ राजकीय नसून भावनिकही आहे. लोकांनीच ही निवडणूक हातात घेतली आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. २३) मतदान झाले. सकाळपासून मतदारांचा उत्साह दिसून येत होता. सुनेत्रा पवार यांनी काटेवाडी येथील मतदान केंद्रावर जाऊन आपला हक्क बजावला. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मतदानापूर्वी त्यांनी विद्या प्रतिष्ठान येथे जाऊन अजित पवार यांच्या स्मृतिस्थळाचे दर्शन घेतले. त्या क्षणी वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते. त्यांच्यासह जय पवार, खासदार पार्थ पवार यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या वेळी अजित पवार यांच्या मातोश्री आशा यांनी घरीच मतदान केले असल्याची माहिती सुनेत्रा पवार यांनी दिली..पोटनिवडणुकीसाठी बारामती शहर व तालुक्यात मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जिवाचे रान केले. सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात तुल्यबळ उमेदवार नसल्याने निवडणूक एकतर्फी होणार असाच संदेश मतदारसंघात गेलेला होता. मतदानावर याचा विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले..कार्यकर्ता म्हणून काम करणार ः जय पवारपक्षाचा एक छोटा कार्यकर्ता म्हणूनच मला काम करण्याची इच्छा आहे. लोकांची इच्छा आहे की मी २०२९ मध्ये विधानसभेचा उमेदवार असावे, पण मी मात्र कार्यकर्ता बनूनच पक्षासाठी काम करणे पसंत करतो, अशा शब्दांत जय पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ''युगेंद्र पवार आणि माझी हीच भूमिका आहे की कुटुंब म्हणून आम्ही एक असावे, रोहित पवार जरी असे बोलले असले तरी आमची कोणाचीही तशी इच्छा नाही.''.सत्याचाच विजय ः सुळेरोहित पवार यांची ईडीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, याचाच अर्थ 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही,' अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. मतदानानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या. रोहित पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपात तथ्य नव्हते, हे आता सिद्ध झाले आहे. भाजपच्या आंदोलनात एका महिलेने केलेल्या विरोधाबाबत सुळे म्हणाल्या, ''आंदोलनामुळे होणाऱ्या गैरसोयीमुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला होता, किती त्रास होतो, याचे आत्मपरीक्षण प्रत्येकाने करावे.''