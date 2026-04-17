Pune Free Meals: पुण्यात 'एक हात मदतीचा' उपक्रमाद्वारे शेकडो विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण; सलग १०व्या दिवशीही उपक्रम सुरू

पुणे: पुण्यनगरी ही हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचे शहर आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा फटका थेट विद्यार्थ्यांच्या पोटाला बसला आहे. अनेक मेस बंद झाल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे. अशा कठीण प्रसंगी 'इग्नाइट अकॅडेमी' आणि 'वास्तव कट्टा' या संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केला असून, त्यांच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या 'एक हात मदतीचा' या उपक्रमाचा १०वा दिवस यशस्वीपणे संपन्न झाला..सध्या आगामी मुख्य परीक्षा आणि इतर महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षा तोंडावर आहेत. अभ्यासासाठी आवश्यक असलेली एकाग्रता उपाशीपोटी मिळणे कठीण आहे, हीच अडचण ओळखून या दोन्ही संस्थांनी दररोज सायंकाळी ७ वाजता विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमांतर्गत मिळणारे सकस जेवण प्रसिद्ध 'बिंदुसरा हॉटेल' येथून बनवून घेतले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि चवीची पूर्ण काळजी घेतली जाईल..अशी आहे नियोजनबद्ध व्यवस्था: विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सुनियोजनासाठी पूर्वनोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना इग्नाइट अकॅडेमी स्टडी पॉईंट, शास्त्री रोड, मांगीरबाबा चौक, पुणे येथून जेवणाचे कूपन दिले जाते आणि त्याच ठिकाणी दररोज सायंकाळी ७ वाजता जेवण उपलब्ध करून दिले जाते.."सामाजिक जाणिवेतून आम्ही हा छोटासा प्रयत्न सुरू केला आहे. गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांनी संकोच न बाळगता या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा," असे आवाहन संचालक धनंजय कचाले यांनी केले आहे.सध्या पुणे शहरातून या उपक्रमाचे मोठे कौतुक होत असून, विद्यार्थी आणि पालकांनी आयोजकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.अधिक माहितीसाठी संपर्क: किरण निंभोरे व्यवस्थापकीय संपादक, 'वास्तव कट्टा' मोबाईल: ८४८४०८६०६१.