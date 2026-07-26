Maharashtra Rain Update: राज्यातील धरणांत ५६ टक्के पाणीसाठा, महिनाभरात ४७८ टीएमसीची भर; विदर्भ, मराठवाड्यात चिंता कायम

पुणे: जुलैमध्ये समाधानकारक पावसामुळे राज्यातील धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा २२ वरून थेट ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, या वाढीचा लाभ राज्यातील सर्व भागांना समान मिळालेला नाही. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील धरणे भरत असताना मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या धरणांमध्ये अद्यापही अत्यल्प किंवा शून्य पाणीसाठा असल्याने जलव्यवस्थापनाचे आव्हान कायम आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.राज्यातील धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठा ८०३ टीएमसी (५६ टक्के) आहे. जूनअखेर राज्यातील धरणांमध्ये केवळ ३२४.५४ टीएमसी (२२ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा होता. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या ते तिसऱ्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे महिनाभरात ४७८ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध झाले. मात्र, सर्व भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण समान नसल्याने जलस्थितीमध्ये तफावत आहे..छत्रपती संभाजीनगर विभागाची स्थिती चिंताजनक आहे. यातील धरणांमध्ये २८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. राज्यातील प्रमुख धरणांपैकी कोयना (६८ टक्के), उजनी (६८ टक्के), भातसा (८७ टक्के), मुळशी (९५ टक्के), डिंभे (८५ टक्के), भंडारदरा (९० टक्के) आणि कन्हेर (९४ टक्के) या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आहे. त्याउलट जायकवाडी धरणात केवळ ३९ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे..काही प्रकल्पांची स्थिती गंभीरराज्यातील काही प्रकल्पांची स्थिती अधिक गंभीर आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा, हिंगोलीतील सिद्धेश्वर, तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील सीना-कोळेगाव आणि बोरगाव धरणांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर आहे.याशिवाय बीडमधील माजलगाव (१३ टक्के), मांजरा (२५ टक्के), अकोल्यातील काटेपूर्णा (१७ टक्के), गोंदियातील सिरपूर (१८ टक्के) आणि परभणीतील दुधना (२३ टक्के) या प्रकल्पांमध्येही साठा अत्यल्प आहे..पुण्यातील स्थिती तुलनेने समाधानकारकपुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीत (खडकवासला, पानशेत, टेमघर, वरसगाव) ८५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून, वीर धरणात ८२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. पवना, भामा आसखेड, चासकमान, आंद्रा आणि वडिवळे धरणेही ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत. त्यामुळे सध्या पुणे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनासाठीही समाधानकारक जलसाठा उपलब्ध आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पुण्यातील प्रमुख धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. मात्र, पुढील पर्जन्यमानावर जलस्थिती अवलंबून राहणार आहे. राज्यातील काही प्रकल्पांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा शून्य किंवा अत्यल्प असल्याने जलनियोजनाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.