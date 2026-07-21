Pune Mumbai Missing Link: १२४९ मिमी पाऊस झाला तरी मिसिंग लिंक सुरक्षित राहणार, १ हजार वर्षांच्या पर्जन्यमानाचा वेध; मुंबई आयआयटीचा अहवाल

पुणे: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’वर दरडी कोसळल्याने १८ तास वाहतूक बंद होती. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) याची दखल घेत भविष्यात दरडी पडण्याच्या धोका कमी करण्यासाठी मुंबई ‘आयआयटी’च्या पथकाकडून सर्वेक्षण केले. याचा अहवाल नुकताच ‘एमएसआरडीसी’ला प्राप्त झाला असून, यात एक हजार वर्षाच्या पर्जन्यमानाचा वेध घेण्यात आला आहे. भविष्यात १२४९ मिमी इतका पाऊस झाला तरीही ‘मिसिंग लिंक’ सुरक्षित राहील, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.घाट माथ्यावर ६ जुलैला मुसळधार पाऊस झाला. परिणामी ‘मिसिंग लिंक’च्या बोगद्याच्या सुरवातीला दरड कोसळून रस्ते वाहतूक बंद झाली. प्रकल्पाच्या सुरक्षेसाठी आता १०० वर्षांऐवजी थेट १, ००० वर्षांच्या पर्जन्यमानाचा अभ्यास करून, नवा सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बोगद्याच्या वरच्या भागातील पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह बदलण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच अन्य काही बाबी सुचविण्यात आल्या आहेत. पावसाळा संपल्यावर प्रवाह बदलण्याचे काम केले जाणार आहे. तर उर्वरित कामाला लगेच सुरुवात केली जाईल, असे ‘एमएसआरडीसी’ प्रशासनाने सांगितले..‘एमएसआरडीसी’चा कृती आराखडा डोंगराच्या बाजूला असलेल्या सैल दगडांना जागेवरच रोखून धरण्यासाठी मजबूत लोखंडी जाळ्या बसवणे आणि ते दगड ‘फिक्स’ करणे. डोंगराचा सलग आणि तीव्र उतार कमी करण्यासाठी टप्पे पाडून (पायऱ्यांप्रमाणे) उतार सुरक्षित करणे. यामुळे वरून येणारा दगड थेट रस्त्यावर न येता पायऱ्यांवरच अडकेल. अतिवृष्टीचे पाणी थेट डोंगरावरून रस्त्यावर येऊ नये, यासाठी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बदलण्याची विशेष योजना राबवली जात आहे..भौगोलिक आव्हान सह्याद्री पर्वत रांगांची भौगोलिक रचना अतिशय क्लिष्ट आहे. डोंगराचा गाभा अत्यंत कठीण पाषाणाचा असला, तरी सर्वांत वरचा थर हा माती आणि ठिसूळ दगडांचा बनलेला आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे हा वरचा थर सैल होतो आणि थेट खाली येतो. ही नैसर्गिक आपत्ती असली, तरी अत्याधुनिक अभियांत्रिकीच्या मदतीने यावर नियंत्रण मिळवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाचे डिझाईन करताना साधारणपणे १०० वर्षांच्या कमाल पावसाचा अंदाज घेतला जातो. मिसिंग लिंकचे सुरुवातीचे डिझाईनही याच निकषावर आधारित होते. मात्र, अलीकडच्या काळातील हवामान बदल आणि ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी पाहता, आयआयटीच्या तज्ज्ञ .मुंबई आयआयटीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, यात पुढच्या एक हजार वर्षातील पर्जन्यमानाचा वेध घेतला आहे. भविष्यात कधी १२४९ मिमी पाऊस झाला तरी यात ‘मिसिंग लिंक’ सुरक्षित राहण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यातील काहींवर तत्काळ काम सुरू झाले आहे. काही कामे पावसाळा संपल्यावर केली जातील. -राहुल वसईकर, अधीक्षक अभियंता, एमएसआरडीसी, पुणे.Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.डिझायनर्सनी थेट एक हजार वर्षांच्या पर्जन्यमानाचा निकष लावून सुधारित आराखडा तयार केला आहे. या नव्या अभ्यासानुसार, एक हजार वर्षांच्या कालावधीत एकाच दिवसात तब्बल १, २४९ मिमी इतका विक्रमी पाऊस होऊ शकतो, हे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.