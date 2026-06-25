पुणे

Pune Trekking : ट्रेकर्ससाठी महत्त्वाचा इशारा! पर्यटकांनो साहस करा; पण जपून, निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटताना काळजी घेण्याचे आवाहन

Experts advise caution while trekking during rainy season: सह्याद्रीत पावसाळी ट्रेकचा थरार अनुभवताना निसरड्या वाटा, धबधबे, दाट धुके आणि दरडींचा धोका लक्षात ठेवून सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन
Pune Trekking

Pune Trekking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मॉन्सूनच्या आगमनामुळे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा हिरवाईचा शालू पांघरून नटत आहेत. सर्वत्र धबधबे, ओढे आणि नाले वाहू लागण्यास सुरुवात झाली आहे. नयनरम्य निसर्गसौंदर्याचा आनंद लुटण्यासाठी सध्या पर्यटक आणि ट्रेकर्सची पावले सह्याद्रीकडे वळत आहेत. मात्र, या पावसाळी भटकंतीत निसर्गाचा आनंद घेताना साहसासोबतच सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन ‘अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघा’ने (एएमजीएम) केले आहे.

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