पुणे

farmer loan waiver: इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही; बारामतीत जयंती सोहळ्यात कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची मोठी घोषणा, काय म्हणाले..

Dattatray Bharane announcement on farm loan waiver: अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा; मात्र इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि पात्र नसलेल्या घटकांना लाभबंदी, सीजनल साखर कामगारांना समाविष्ट करण्याचा विचार
Baramati Event: Maharashtra Minister Announces Key Conditions for Farmers' Loan Waiver

Baramati Event: Maharashtra Minister Announces Key Conditions for Farmers' Loan Waiver

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कल्याण पाचांगणे

माळेगाव: अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना पुढील काही दिवसातच पूर्णत्वाला येणार आहे. या महत्वकांक्षी योजनेमध्ये लाखो शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, परंतु या प्रक्रियेत इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले. सीजनल साखर कामगारांनाही या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याचेही कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

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