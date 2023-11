पुणे : मराठा आरक्षणावरुन शरद पवारांवर टीका करणाऱ्या नामदेवराव जाधव यांना काळं फासण्याचा प्रकार पुण्यात घडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हे कृत्य केलं आहे. पवारांवर वारंवार टीका केल्यामुळेच हे कृत्य केल्याचं या कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे. भांडारकर इन्स्टिट्यूट इथं कार्यक्रमासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांच्यावर हा प्रसंग ओढवला आहे. (Ink through on Namdevrao Jadhav in Pune by NCP activist)

शरद पवार जिंदाबादच्या घोषणा

पुण्यात पत्रकार भवनजवळ पत्रकारांशी संवाद साधताना नामदेवराव जाधव यांच्यावर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी शाईफेक केली. कार्यकर्त्यांनी थेट जवळ येऊन जाधव यांच्या तोंडाला शाई फासली. त्यानंतर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकानं जाधवांभोवतीकडं केलं. पण तरीही कार्यकर्ते जाधव यांच्यावर धाऊन जात होते. यावेळी हे कृत्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी शरद पवार जिंदाबाद अशा घोषणाही दिल्या. (Latest Marathi News)

कार्यकर्त्यांचा म्हणणं काय?

पवार साहेबांविरोधात ते वारंवार विधानं करत आहेत. आमच्यावर कारवाई झाली तरी चालेल. हे कोणीतरी सोडलेलं पिल्लू आहे. यापूर्वी हा व्यक्ती शरद पवारांच्या पाया पडायला यायचा, त्यांना पुस्तकं द्यायला यायचा. त्यामुळं शरद पवारांविरोधात या व्यक्तीनं वेडीवाकडं विधानं केलेली खपवून घेतली जाणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया हे कृत्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

जाधवांचा रोहित पवारांवर आरोप

या घटनेला रोहित पवार जबाबदार आहे. लोकशाहीत यांची अशी गुंडागर्दी चालणार नाही. विश्रामबाग वाडा पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचं नामदेवराव जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

परवानगी नाकाल्यानतंर काय म्हणाले जाधव?

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी काळं फासण्यापूर्वी भांडाकर प्राच्यविद्या इन्स्टिट्युट इथं नामदेवराव जाधव यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. पण राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जाधव यांच्याविरोधात आंदोलन सुरु केल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव भांडकरनं व्याख्यानाला परवानगी नाकारली.

यावर बोलताना जाधव म्हणाले, "लोकशाहीत विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली तर आपण पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये राहतो का? असा प्रश्न निर्माण होतो. मी पोलिसांना विचारेन आणि भांडारकरला पण जाईल. मी परवानगीसाठी पत्र दिलं होतं, त्यामुळं मी पोलिसांना विचारेन की परवानगी का नाकारली? जर मी कागद घेऊन पुरावे घेऊन बोलतोय तर तुम्ही पण तसंच बोललं पाहिजे, विचारांची लढाई आहे ही, विचारानेच लढली पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं.