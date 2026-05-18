पुणे

संवाद सन्मानजनक हवा : पेझेश्‍कियान

तेहरान, ता. १८ (एएनआय) : इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्‍कियान यांनी अमेरिकेबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाटींचे समर्थन केले. मात्र, हा संवाद सन्मानजनक पद्धतीने होणे आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी येथील एका कार्यक्रमात सांगितले. पेझेश्‍कियान म्हणाले,‘‘संवाद न साधणे हे अतार्किक आहे. चर्चा न करता केवळ युद्धच करणे चुकीचे आहे. आम्ही आमच्या जनतेच्या पाठबळावर देशाच्या हिताचे रक्षण करू शकतो. आम्ही परकीयांचा आदर करतो, चर्चाही करू; मात्र राष्ट्राच्या हक्कांचे रक्षण करण्यास आमचे प्राधान्य असेल.’’ गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील संघर्षाचा उल्लेख करत त्यांनी अमेरिकी माध्यमांच्या भूमिकेवर टीका केली.

