पुणे

Pune Municipal Corporation Protest: जंतर-मंतर आंदोलनाचे महापालिकेत पडसाद; सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये घोषणाबाजी

Jantar Mantar Protest Echoes in Pune Civic Body: विरोधकांनी काळ्या फिती बांधून घोषणाबाजी केली, तर भाजप नगरसेवकांनी प्रतिघोषणांनी उत्तर दिल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
Pune Municipal Corporation Protest

Pune Municipal Corporation Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीचे पडसाद शुक्रवारी पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नगरसेवकांनी काळ्या फिती बांधूनसभागृहात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.

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