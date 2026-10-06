Maharashtra Drought : दुष्काळाचे विदारक चित्र ! पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळलेल्या सर्जा-राजाला बाजारात विकताना शेतकरी हमसून रडला, VIDEO VIRAL

राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढली आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात देखील दुष्काळाची तीव्रता आता केवळ पिकांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संसारासोबत पशुधनावरही होताना दिसत आहे. बेल्हे येथील प्रसिद्ध बैल बाजारात दुष्काळाचे हे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे शेतकऱ्यांसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने अनेक शेतकरी जीवापाड जपलेल्या बैलांना विक्रीसाठी बाजारात घेऊन येत आहेत..शेतीच्या कामासाठी वर्षानुवर्षे उपयोगी पडणाऱ्या बैलांना शेतकरी कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे जपत असतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा-पाण्याचा खर्च करणेही परवडत नसल्याने नाईलाजाने त्यांची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. दुष्काळामुळे जनावरे खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे बाजारात बैलांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे..Buldhana Crime: दुष्काळ अन् कर्जाच्या विळख्यात शेतकरी हताश; मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच संपवले जीवन!.सामान्य परिस्थितीत सुमारे 20 हजार रुपयांना विकला जाणारा बैल आता 10 हजार रुपयांमध्ये विकण्याची वेळ काही शेतकऱ्यांवर आली आहे. जनावरांच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. एकीकडे पिकांचे उत्पादन आणि उत्पन्न घटलेले असताना दुसरीकडे पशुधन सांभाळण्यासाठी होणारा खर्च वाढत असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत..बेल्हे बाजारात आपल्या बैलांना विक्रीसाठी आणलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये दृदयद्रावर वातावरण पाहायला मिळत आहे. अनेक वर्षे सोबत असलेल्या बैलाला नाईलाजाने दुसऱ्याच्या स्वाधीन करताना एका शेतकऱ्याच्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. हा हृदय हेलावणारा प्रसंग कधी आपल्यासोबत घडेल याची शेतकऱ्य़ाने कल्पनाही केली नसेल. शेतीच्या कामात साथ देणाऱ्या या पशुधनाशी निर्माण झालेले नाते केवळ आर्थिक नसून भावनिकही असल्याचे या प्रसंगातून दिसून येते..बाजारात बैल विकण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्याने सांगितले की, या बैलांना मी पोटच्या मुलाप्रमाणे जपले आहे. आता खायला चारा नाही अन् प्यायला पाणीही नाही, नाईलाजाने बैल विकण्याची वेळ आलीय. मात्र बाजारातही बैलांना किंमत नाही, कारण बाजारात विक्रीसाठी जनावरेही भरपूर आली आहेत.बैल विकताना जीव तिळ तीळ तुटत असल्याचेही सांगत असताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. .तर दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की बाजारात चार बैल विकण्यासाठी आणावे लागले.पण बाजारात कमी किमतीत विकावे लागत आहे. बैल सांभाळावे तर चारा-पाणी नाही, अन् विकावे तर किमंत नाही इकडे आड तिकडे विहीर अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे..दरम्यान, ग्रामीण भागातील पशुधन वाचवण्यासाठी प्रशासनाकडून चारा छावण्या, पाण्याची उपलब्धता आणि अन्य आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा दुष्काळाचा आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांवर पशुधन गमावण्याचे संकटही अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.