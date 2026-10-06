पुणे

Maharashtra Drought : दुष्काळाचे विदारक चित्र ! पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळलेल्या सर्जा-राजाला बाजारात विकताना शेतकरी हमसून रडला, VIDEO VIRAL

Bull Market Crisis : सुमारे 20 हजार रुपयांना विकला जाणारा बैल काही ठिकाणी 10 हजार रुपयांपर्यंत कमी दरात विकण्याची वेळ आली आहे.वर्षानुवर्षे कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे जपलेल्या बैलांची विक्री करताना शेतकऱ्यांमध्ये भावनिक वातावरण पाहायला मिळत आहे.
Farmers Face Financial and Emotional Loss

Farmers Face Financial and Emotional Loss

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढली आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात देखील दुष्काळाची तीव्रता आता केवळ पिकांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संसारासोबत पशुधनावरही होताना दिसत आहे. बेल्हे येथील प्रसिद्ध बैल बाजारात दुष्काळाचे हे विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे शेतकऱ्यांसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने अनेक शेतकरी जीवापाड जपलेल्या बैलांना विक्रीसाठी बाजारात घेऊन येत आहेत.

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