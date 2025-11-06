पुणे

Junnar Leopard's : जुन्नर तालुक्यात वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांचे जीवनाधिकार धोक्यात; वन विभागाला तातडीची नोटीस!

Leopard Attacks : जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीती; प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर वन विभाग, जिल्हाधिकारी व मानवाधिकार आयोगाला कायदेशीर नोटीस.
Increasing Leopard's in Junnar

Increasing Leopard's in Junnar

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अ‍ॅड. पुनम जगताप यांनी ही नोटीस पाठवली आहे. बिबट्यांची वाढी संख्या आणि त्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांचे मूलभूत जीवनाधिकार (कलम २१) बाधित होत आहेत. शेतकरी भीतीत जगत आहेत, मुलांना शाळेत जाणे अवघड झाले आहे. प्रशासनाची निष्क्रियता नागरिकांच्या सुरक्षेला तडा देणारी आहे. त्यामुळे आता ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे, असे नोटिसीमध्ये नमूद आहे.

Increasing Leopard's in Junnar
जुन्नर तालुक्यातील बिबट समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करा
Loading content, please wait...
pune
Leopard
junnar
emergency
children
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com