दुर्दैवी घटना! 'कुमशेतमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात सात वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू'; जुन्नर तालुक्यात हळहळ, आई घरात स्वयंपाक अन्..

ओझर: जुन्नर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत.कुमशेत गावातील ठाकर वस्तीवरील इयत्ता पहिलीच्या वर्गात शिकणाऱ्या सात वर्षीय चिमुकल्याला बिबट्याने सावज बनवले. जुन्नर तालुक्यात बिबटयाने मुनुष्यावर हल्ला करून ठार केल्याची या महिन्यातील हि तिसरी घटना आहे.सदरची घटना बुधवारी ता.२४ रोजी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली..सिद्धार्थ प्रविण केदार याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.घटनास्थळी मिळालेल्या माहितीनुसार सायंकाळच्या वेळी सिद्धार्थ त्याच्या लहान बहिणी सोबत घरा समोरील ओट्यावर अभ्यास करत होता व त्याची आई घरात स्वयंपाक करत होती.घराशेजारीच असलेल्या छप्परामध्ये शेळ्या बांधलेल्या होत्या ,शिकार करण्यासाठी दबा धरून बसलेला बिबट्या त्याठिकाणी आला व त्याने अंगणात बसलेल्या सिद्धार्थला १५० ते २०० फुट फरपटत ओढत ऊसाच्या शेताकडे नेले. सिद्धार्थचे आई वडील आरडाओरडा करत बिबट्याच्या मागे धावले,आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकही जमा झाले.त्यांनी शोध घेतला असता त्यांना फरपट असलेल्या जागेवर सिद्धार्थच्या हातातून पडलेला पेन व काही अंतरावर रक्त सांडल्याचे आढळून आले.नागरिकांनी कसून शोध घेतला असता जवळच असलेल्या ऊसाच्या शेतात काही प्रमाणात खालेल्या आवस्थेत सिद्धार्थचा मृतदेह आढळून आला..घटनेची माहिती समजताच गावातील सरपंच रविंद्र डोके,पोलीस पाटील मंगेश डोके व गावातील नागरिक तसेच वनविभाग व पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी जाऊन मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला.संतप्त नागरिकांनी बालकाचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देऊन वनविभागातील दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आदिवासी समाजाचे नेतृत्व डॉक्टर विनोद केदारी व नागरिकांनी केली.त्यावेळी शासकीय दवाखान्यात कार्यरत असलेले डॉक्टर नशेच्या आवस्थेत आढळून आल्याचे नागरिकांनी सांगितले..कुमशेत गावच्या हद्दीतील या परिसरात आदिवासी ठाकर समाजाची चारपाच कुटुंब रहात असून मोलमजूरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात.बिबट्याचा उपद्रव असल्याने वनविभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी तेथील नागरिकांनी केली होती.बुधवारी सकाळ च्या वेळी बिबट्या काही व्यक्तींवर धावून गेल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.परंतू हलगर्जीपणाने वनविभागाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने सदरची दुर्घटना घडल्याचे नागरिकांनी सांगितले..जुन्नर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. थोड्याच दिवसात ऊस तोडणी सुरू झाल्यावर बिबट्याचा उपद्रव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाने ठोस भूमीका घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नवरात्रीच्या उत्सव कालावधीत नागरिकांनी काळजी घ्यावी.सत्यशील शेरकर,अध्यक्ष विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना.