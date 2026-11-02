पुणे

Pune Road Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर काळाचा घाला! जुन्नरमध्ये भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Truck Bike Collision Near Sahyadri College in Junnar: सह्याद्री महाविद्यालयासमोर ट्रकची दुचाकीला धडक; अकोलेतील व्यक्तीचा मृत्यू
Rajuri Junnar Accident News Truck Collides With Two Wheeler on Kalyan Ahmednagar Highway Rider Killed Wife Injured

Rajuri Junnar Accident News Truck Collides With Two Wheeler on Kalyan Ahmednagar Highway Rider Killed Wife Injured

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश कणसे

आळेफाटा : जुन्नर तालुक्यातील राजुरी गावच्या हद्दीत कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर सह्याद्री महाविद्यालयासमोर सोमवारी (दि. २) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात राजू साहेबराव मुठे (रा. सातेवाडी, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांची पत्नी जाईबाई मुठे गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

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