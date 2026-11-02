Pune Road Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर काळाचा घाला! जुन्नरमध्ये भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

-राजेश कणसे आळेफाटा : जुन्नर तालुक्यातील राजुरी गावच्या हद्दीत कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर सह्याद्री महाविद्यालयासमोर सोमवारी (दि. २) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात राजू साहेबराव मुठे (रा. सातेवाडी, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांची पत्नी जाईबाई मुठे गंभीर जखमी झाल्या आहेत..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.याबाबत आळेफाटा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजू मुठे हे पत्नी जाईबाई यांच्यासह हिरो होंडा स्प्लेंडर दुचाकीवरून (एमएच १२ डी क्यू ३५१२) प्रवास करीत होते. यावेळी टाटा कंपनीचा ट्रक (एमएच ४० बीएल ६०४७) यावरील अज्ञात चालकाने भरधाव वेगात आणि निष्काळजीपणे दुचाकीला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ट्रकची दुचाकीला धडक बसल्याने भीषण अपघात झाला..या अपघातात राजू मुठे यांच्या डोक्याला, कमरेखालील भागाला, उजव्या पायाला तसेच पाठीला गंभीर दुखापत झाली. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. तर पत्नी जाईबाई मुठे यांनाही गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी मृताचे भाऊ दादाभाऊ साहेबराव मुठे (वय ४४, रा. सातेवाडी, ता. अकोले) यांनी आळेफाटा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.त्यानुसार ट्रकवरील अज्ञात चालकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांसह मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार विकास गोसावी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.