Junnar Leopard Cubs : ऊस तोडणीदरम्यान बिबट्याचे दोन बछडे आढळले! उदापूरमध्ये कामगारांची धांदल उडाली; वनविभागाला माहिती दिली

Leopard Cubs Found During Sugarcane Harvesting : जुन्नर तालुक्यातील उदापूर येथील सुनील कुलवडे यांच्या शेतात ऊस तोडणी सुरू असताना कामगारांना बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आल्याने ऊस तोडणी कामगारांमध्ये आणि शेजारी काम करणाऱ्या महिला मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
ओतूर : उदापूर (ता. जुन्नर) येथे रविवारी (ता. ९) ऊस तोडणीदरम्यान बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आले. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांसह शेतकरी आणि परिसरात शेतकाम काम करणाऱ्या महिला मजुरांची धांदल उडाली. उदापूर येथील ढग वस्तीजवळ सुनील उल्हास कुलवडे यांचे ४५ गुंठे शेतातील ऊस तोडणी रविवारी सकाळी सुरू झाली होती.

