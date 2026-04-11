Junnar Voter List: मतदार मॅपिंगला सहकार्य न केल्यास नाव मतदार यादीतून वगळणार; तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांचा इशारा

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील मतदारांनी सध्या सुरू असलेल्या मॅपिंग प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी( BLO) यांना सहकार्य करावे असे आवाहन तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी केले. तर या प्रक्रियेदरम्यान बीएलओ यांना जे मतदार आवश्यक कागदपत्रे देऊन सहकार्य करणार नाहीत त्यांचे मॅपिंग होणार नाही. तथापि मॅपिंग न झाल्यामुळे अशा मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येतील. मतदार यादीतून नावे वगळली गेल्यास त्यास मतदार स्वतः जबाबदार राहतील असा इशारा तहसीलदार सिरसट यांनी दिला आहे. .निवडणूक विभागाच्या माध्यमातून स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीचे सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे त्या अनुषंगाने पूर्व तयारी म्हणून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्येक मतदाराच्या नावाची सन-2002 च्या मतदार यादीशी मॅपिंग करणार आहेत. तसेच मतदार यादीतील अस्पष्ट फोटो, चुकीचे तपशील याची दुरुस्ती करणार आहेत. मतदारांनी स्वतःचे नाव 2002 च्या मतदार यादीत शोधण्याकरिता ECINET या अॅपचा वापर करून 2002 मधील मतदार संघ क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक, अनुक्रमांक याचा तपशील मतदान केंद्राचे बीएलओ यांना देऊन मॅपिंग प्रक्रिया पूर्ण करावी. .2002 च्या मतदार यादीत मतदारांचे नाव नसेल तर आई-वडील, आजी-आजोबा यांचे नाव ECINET अॅपद्वारे शोधून यांचे 2002 मधील मतदार संघ क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक व अनुक्रमांक याची माहिती बीएलओ यांना द्यावी. बीएलओ यांना आवश्यक कागदपत्रे व फोटो द्यावेत. यामुळे मतदारसंघाच्या यादीचे शुद्धीकरण होण्यासोबतच बोगस मतदारांची नाव वगळण्यात येणार आहेत. गावपातळीवरील मंडलाधिकारी, ग्राम महसूल अधिकरी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील, रेशनुदुकानदार. राजकीय पक्ष यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी केले.