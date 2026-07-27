Kalyan Highway: माळशेज घाटात कल्याण महामार्ग सात फूट खचला, एसटी बससेवा बंद; एकेरी वाहतुकीने वाहनांच्या रांगा

ओतूर : माळशेज घाटाच्या अलीकडे दोन किलोमीटवर अहिल्यानगर-कल्याण महामार्ग करंजाळे (ता. जुन्नर) येथे सुमारे सात फूट खचल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे रस्ता खचला असून, सुरक्षिततेसाठी एसटी बससेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे, तर उर्वरित वाहतूक एकेरी मार्गाने सुरू आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या भागाला केवळ शनिवारी (ता. २५) भेग पडली होती. मात्र, रात्रभर सुरू असलेल्या पावसामुळे रस्त्याखालची माती वेगाने वाहून गेल्याने रविवारी (ता. २६) सकाळी हाच भाग मोठ्या प्रमाणात कोसळला. यामुळे रस्त्याच्या मधोमध एक मोठा खड्डा तयार झाला असून, हा मार्ग वाहनचालकांसाठी अत्यंत धोकादायक बनला आहे..घटनेची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. धोकादायक भागाभोवती तातडीने बॅरिकेड्स लावून वाहतूक एका बाजूने वळविण्यात आली आहे. मात्र, अरुंद कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह नुकत्याच बांधलेल्या महामार्गाची अशी अवस्था झाल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रशासनाने रस्त्याची तातडीने कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी आणि या निकृष्ट कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे..\r\nपर्यायी मार्गामुळे या ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या मार्गावरून दररोज होणारी अवजड वाहने, खासगी गाड्या आणि बसची वर्दळ लक्षात घेता, रस्ता आणखी खचण्याच्या शक्यतेने एसटी महामंडळाने खबरदारीचा उपाय म्हणून बससेवा तात्पुरती थांबवली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील प्रवासी, विद्यार्थी, शेतकरी आणि नोकरदार वर्गाला बसला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय प्रवास टाळण्याचे आणि वेगावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.