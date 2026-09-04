Maharashtra Artificial Rain: कर्नाटकात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग, महाराष्ट्रात मात्र ‘उशीर’; तज्ज्ञांनी नेमकं काय सांगितले वास्तव..

-मयूरेश प्रभुणेपुणे : पावसाअभावी खरिपाच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. महाराष्ट्रातही दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते कृत्रिम पावसाच्या तयारीला लागणारा वेळ आणि उर्वरित हंगामाचे मोजके दिवस पाहता यावर्षी राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडणे शक्य होणार नाही. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.राज्यात एक जून ते तीन सप्टेंबर या कालावधीत १८ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा २० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाचा बहुतांश भाग समाविष्ट असून, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्येही अपुरा पाऊस झाला आहे. या भागांमध्ये गेला महिनाभर पावसाने ओढ दिली असल्याने खरिपाची पिके वाचवण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशीच स्थिती कर्नाटकमध्येही उद्भवली असताना तेथील सरकारने पिके वाचवण्यासाठी २८.५८ कोटी खर्चाच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगांना मंजुरी दिली. सप्टेंबरच्या उत्तरार्धापासून ऑक्टोबरपर्यंत कर्नाटकच्या २७ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रयोग राबवण्यात येणार आहेत..महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती पाहता, राज्य सरकारने मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग राबवावेत, अशी मागणी माजी आमदार धीरज देशमुख यांनी नुकतीच केली. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठीचा निर्णय घेण्याची वेळ कधीच उलटून गेली आहे.कृत्रिम पावसावर संशोधन करणाऱ्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले, की कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगातून वातावरणात अस्तित्वात असलेल्या ढगांची पाऊस देण्याची क्षमता वाढवली जाते. ढगांमध्ये क्षार फवारण्याआधी प्रयोगासाठी अनुकूल ढग शोधण्यासाठी, वातावरणाची सद्यःस्थिती तपासण्यासाठी रडार, स्वयंचलित हवामान केंद्रे अशी यंत्रणा उभारावी लागते. प्रयोग राबवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडायलाही किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. महाराष्ट्रात मॉन्सून हंगामाचे सुमारे ४० दिवस उरले असताना यापुढे निर्णय घेऊनही कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविणे शक्य होईल असे वाटत नाही..यंदा ‘एल निनोॅचे वर्ष असून, राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळी स्थिती उद्भवू शकते, अशी शक्यता हंगामापूर्वीच शास्त्रज्ञांनी वर्तवली होती. तसे असूनही कृत्रिम पावसाच्या पर्यायाबाबत हंगामाच्या आधीच निर्णय का घेतला गेला नाही, याबाबत शास्त्रज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘‘कृत्रिम पावसाच्या तयारीला लागणारा वेळ आणि राज्यातील पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाची व्याप्ती लक्षात घेता, या प्रयोगांसाठी राज्यात कायम स्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. अशा यंत्रणेमुळे जेव्हा गरज असेल तेव्हा तातडीने आणि नियमितपणे कृत्रिम पाऊस पाडणे शक्य होईल,’’ असे मत वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले..कायपिक्स’चे कृत्रिम पावसाचे यशस्वी प्रयोग‘आयआयटीएम’च्या ‘कायपिक्स’ प्रकल्पाचे कृत्रिम पावसाचे प्रयोग जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या (डब्ल्यूएमओ) मार्गदर्शक सूचनांनुसार २०१८- १९ मध्ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धतीने पार पडलेरडारचा उपयोग, न्यूमेरिकल मॉडेल आणि यादृच्छिक नमुना पद्धत वापरण्यात आलीमॉन्सून काळात नैसर्गिकरित्या पाऊस सक्रिय नसताना निवडक ढगांमध्ये कॅल्शियम क्लोराईडच्या क्षारांची फवारणी केलीकाही ढगांमध्ये क्षारांची फवारणी केली नाही. दोन्ही प्रकारच्या ढगांमधून ज्या भागांमध्ये पाऊस होऊ शकतो, तेथील पर्जन्यमानाच्या नोंदी तपासल्या.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.विमानांद्वारे ढगांमध्ये क्षारांची फवारणी केल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यात बसविण्यात आलेल्या ४३ पर्जन्यमापकांवरील नोंदींनुसार पावसाचे प्रमाण ४६ टक्क्यांनी वाढलेसी बँड रडारच्या नोंदींनुसार १०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रातील पावसामध्ये १८ टक्के वाढ झाली.शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार प्रत्येक उड्डाणातून झालेल्या क्षारांच्या फवारणीनंतर सुमारे ८६७ दशलक्ष लीटर पाणी जमिनीवर आलेपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी कर्नाटक कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविणारमहाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम पावसाच्या मागणीला जोरतज्ज्ञांच्या मते, तांत्रिक तयारीसाठी लागणारा वेळ पाहता यंदा कृत्रिम पाऊस शक्य नाहीपावसाळ्याचा उर्वरित हंगाम कमी असल्याने नवीन प्रयोगासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नाही .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.