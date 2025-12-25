Pune Crime:'तरुणीशी मैत्रीच्या संबंधातून कात्रजजवळ तरुणाचा खून'; प्रेमाच्या नात्यातून मैत्रीचा बेरंग, नेमकं काय घडलं?

पुणे

Pune Crime:'तरुणीशी मैत्रीच्या संबंधातून कात्रजजवळ तरुणाचा खून'

friendship Dispute leads to Murder: प्रेमाच्या नात्यातून मैत्रीचा बेरंग; कात्रजजवळ तरुणाचा खून
Pune Crime

Pune Crime

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : तरुणीशी मैत्रीचे संबंध असल्याच्या कारणातून कात्रजजवळील आंबेगाव परिसरात तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी घडली. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिसांनी दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी फरारी आहेत.

