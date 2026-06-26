केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात उज्वल निकमांची एंट्री; विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Ketan Agarwal Case: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाची राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तातडीने कारवाई करत खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला निर्देश दिले..मुख्यमंत्र्यांनी अग्रवाल कुटुंबाला सरकार न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास दिला. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, उज्ज्वल निकम यांनीही या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्यास सहमती दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.दरम्यान, या प्रकरणी आता मुख्य आरोपी सिया गोयल हिचा भाऊ साहिल गोयल याची पुणे ग्रामीण पोलिसांनी चौकशी केली. तपासाचा भाग म्हणून त्याच्याकडून विविध बाबींवर माहिती घेण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..१८ जून रोजी केतन अग्रवालची लोहगड किल्ल्याजवळील दरीत ढकलून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात केतनची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे..प्रियकराच्या एका चुकीने सियाचा प्लॅन केला फेल; CCTVमध्ये पोलिसांना असं काय दिसलं? धक्कादायक माहिती समोर.पोलीस तपासानुसार, सियाच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी दोघे लोहगड किल्ल्यावर गेले होते. तेथे छायाचित्र काढण्याच्या बहाण्याने केतनला दरीच्या कडेला उभे करण्यात आले. त्यानंतर सिया आणि चेतन यांनी त्याला सुमारे ४०० फूट खोल दरीत ढकलल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.