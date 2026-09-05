पुणे

Ketan Agarwal case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तिसरा आरोपी अटकेत! कोण आहे रितेश हांगे? गुन्ह्यातला मास्टरमाईंड बीडचा?

Breakthrough in Lohagad Fort Ketan Agarwal murder case: केतनची हत्या हा अपघात दाखवण्याचा सिया आणि चेतनचा डाव होता. लोहगड किल्ल्यावरून ढकलणे हा मुख्य प्लॅन होता.
Ketan Agarwal case

Ketan Agarwal case

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Third Accused Ritesh Hange Arrested: लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलून केतन अग्रवाल याची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात मयत केतनची होणारी पत्नी आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांना पोलिसांनी आधीच अटक केलेली आहे. आता या केसमध्ये रितेश हांगे नावाच्या तिसऱ्या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Ketan Agrawal murder case updates
Marathi News Esakal
www.esakal.com