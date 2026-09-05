Ketan Agarwal case: केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात तिसरा आरोपी अटकेत! कोण आहे रितेश हांगे? गुन्ह्यातला मास्टरमाईंड बीडचा?

Third Accused Ritesh Hange Arrested: लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलून केतन अग्रवाल याची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात मयत केतनची होणारी पत्नी आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांना पोलिसांनी आधीच अटक केलेली आहे. आता या केसमध्ये रितेश हांगे नावाच्या तिसऱ्या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. .रितेश हांगे हा चेतन चौधरी याचा मित्र आहे आणि केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात रितेशने प्लॅनिंग केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यामुळे रितेशला शनिवारी ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा पोलिस कसून तपास करीत आहेत. तपासामध्ये सातत्याने नवनवे खुलासे होत आहेत..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना बाप्पा पावणार! गणेशोत्सवात महिलांना मिळणार ३,०००? योजनेबाबत नवी अपडेट समोर .या प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल आणि कुटुंबीय न्यायाची मागणी करत आहेत. 'रिलेशनशिप' आणि 'सोशल प्रेशर'मुळे उद्भवणाऱ्या गुन्ह्यांवर या प्रकरणामुळे चर्चा सुरू झालीय. पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपींना गुन्ह्यासंबंधी संपूर्ण रिसर्च केला होता. अशा 'रिसर्च'मुळे गुन्हेगारांना अजून काळजीपूर्वक प्लॅन करता येतो, पण डिजिटल फुटप्रिंट्स नेहमीच शिल्लक राहतात..Talegaon Dhamdhere Leopard Attack: तळेगाव ढमढेरेत दोन बिबट्यांचा गोठ्यात धुमाकूळ; ४ मेंढ्या ठार, २३ जखमी, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान.केतनची हत्या हा अपघात दाखवण्याचा सिया आणि चेतनचा डाव होता. लोहगड किल्ल्यावरून ढकलणे हा मुख्य प्लॅन होता. १८ जून २०२६ रोजी केतनला लोहगडवर नेले. चेतन आधी पोहोचला होता. सियाच्या सिग्नलनुसार चेतनने केतनला ३५०-४०० फूट खोल दरीत ढकलले. सुरुवातीला अपघात म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण कॉल रेकॉर्ड्स, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुराव्यांमुळे प्रकरण उघडकीस आले. दोघांनाही २३ जूनला अटक झाली..आरोपीचं बीड कनेक्शनपोलिसांनी अटक केलेला तिसरा आरोपी रितेश हांगे हा मूळचा बीडचा असल्याचं समोर येत आहे. केतनच्या हत्येनंतर चेतनने रितेशची भेट घेतली होती. शिवाय सिया गोयल हीदेखील त्याच्या संपर्कात होती, अशी सूत्रांची माहिती आहे. रितेश हा बीड जिल्ह्यातला असून बाणेरच्या बालेवाडीतील एका खाजगी कंपनीत काम करतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.