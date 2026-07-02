Ketan Agrawal Murder Case : केतनला धक्का कोणी दिला? पक्का पुरावाच नाही; पोलिसांनी कोर्टाकडे मागितली सियाच्या 'लाय डिटेक्टर' चाचणीची परवानगी

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवनवे खुलासे समोर येत आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान पोलिसांनी एक धक्कादायक माहिती दिली.लोहगडावरुन केतनला नेमके कोणी ढकलले, याबाबत कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिची 'लाय-डिटेक्टर'चाचणी करण्यासाठी पोलिसांनी न्यायालयाची परवानगी मागितली आहे..पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांचे जबाब नोंदवले गेले असले तरी, तपास पुढे नेण्यासाठी 'पॉलिग्राफ' चाचणी (लाय-डिटेक्टर चाचणी) करणे आवश्यक आहे. या चाचणीतून नवीन माहिती मिळण्याची शक्यता पोलिसांना वाटते. सहसा पुराव्यांचा अभाव असलेल्या प्रकरणांमध्ये अशा चाचण्या केल्या जातात; मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या चाचण्यांचे निष्कर्ष न्यायालयात ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत..Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!.केतनच्या हत्येचा कट पोलिसांच्या चौकशीतून असे समोर आले की, सिया गोयलला केतन अग्रवालसोबतची आपली साखरपुड्याची गाठ तोडायची नव्हती. साखरपुडा मोडल्यास समाजात आपली आणि आपल्या कुटुंबाची बदनामी होईल, अशी भीती तिला वाटत होती. साखरपुडा मोडण्याऐवजी तिने केतनला संपवण्याचा कट रचला आणि त्याचा मृत्यू अपघाताने झाल्याचे भासवण्याची योजना आखली. इतकेच नाही तर, मूळ योजना अयशस्वी झाल्यास तिने 'प्लॅन बी' आणि 'प्लॅन सी' देखील तयार ठेवले होते. यात तिचा प्रियकर चेतन चौधरीने तिला मोठी मदत केली होती..Ketan Agarwal Murder Case : केतनला टक्कल होते, विग लावायचा म्हणून त्याच्याशी लग्न करायचं नव्हतं; सियाने पोलिसांना सांगितले हत्येचे खरे कारण.सियाने मुद्दाम पासपोर्ट गायब केला पोलिसांच्या तपासानुसार, मुंबई विमानतळाकडे जात असताना एका मॉलमध्ये थांबले असता सियाने केतनचा पासपोर्ट चोरला. नंतर तिने तो फाडून जाळून टाकला. लग्नापूर्वी कुटुंबाने बाली सहलीचे नियोजन केले होते, परंतु विमानतळावर केतनला त्याचा पासपोर्ट न सापडल्यामुळे ती संपूर्ण सहल रद्द करावी लागली. .पोलिसांनी अशीही माहिती दिली की, केतन अग्रवालचा फोन काही काळ त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्याकडे होता आणि त्यानंतर तिने तो अग्रवाल कुटुंबाकडे सोपवला. सोमवारी, दोन्ही आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मुदत वाढवण्याची विनंती करताना सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, सियाकडे फोन असताना तिने त्यातील कोणताही पुरावा डिलीट केला किंवा नष्ट केला आहे का, याचा तपास पोलिसांना करायचा आहे..३०० फूट खोल दरीत 'डमी' फेकली बुधवारी, घटनाक्रमाची पुनर्रचना (रिकन्स्ट्रक्शन) करण्यासाठी पोलिसांनी चेतन चौधरीला घेऊन लोहगडावरील घटनास्थळाला भेट दिली. पुणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार यांनी सांगितले की, केतनची उंची आणि वजन यांच्याशी जुळणारा फायबरचा एक डमी (पुतळा) सुमारे ३०० फूट खोल दरीत फेकून पाहण्यात आला..पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल १८ जून रोजी याची लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. केतन अग्रवालचा सिया गोयल हिच्याशी साखरपुडा झाला होता आणि नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे लग्न होणार होते. या प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.