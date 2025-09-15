पूजा खेडकरच्या कुटुंबाचा नवा कारनामा, अपहरणात वडिलांचा सहभाग; गुन्ह्यातली कार घराबाहेर, आईने पोलीसांवर सोडले कुत्रे

Pooja Khedkar: बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकरच्या कुटुंबियांचा नवा कारनामा समोर आला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा खेडकर कुटुंबिय अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईत अपघातानंतर एका ट्रक हेल्परचं अपहरण झाल्याची घटना शनिवारी सांयकाळी घडली. यानंतर कारमधील लोकांनी हेल्परचं अपहरण केलं. अपहरण झालेली व्यक्ती ही पूजा खेडकरच्या वडिलांच्या पुण्यातील घरात आढळल्यानं खळबळ उडालीय..ट्रक हेल्परच्या अपहरण प्रकरणी पूजा खेडकरे वडील दिलीप खेडकर हे सहभागी असल्याचा आरोप होतोय. पोलीस अपहरणकर्त्यांच्या गाडीचा माग काढत पुण्यात पोहोचले. ते थेट दिलीप खेडकर यांच्या घराबाहेर अपहरणकर्त्यांनी कार उभी केली होती. जेव्हा पोलीस घरात चौकशीसाठी निघाले तेव्हा पूजाची आई मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांवर कुत्रा सोडला. त्यावेळी दिलीप खेडकर मागच्या दाराने पळून गेल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Kalu Waterfall Accident : काळू धबधब्याजवळ दरड कोसळून दुर्घटना, २३ वर्षीय इंजिनिअरचा मृत्यू.माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या प्रकरणी पूजा खेडकरची आई मनोरमा यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. मनोरमा यांनी पोलीस तपासात अडथळा आणत अपहरणकर्त्या आरोपींना लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्यांनी म्हटलंय. रबाळे येथून अपहरण झालेल्या व्यक्तीचा तपास करताना पोलिसांना पुण्यातील घरामध्ये आरोपी व गुन्ह्यातील लॅन्डक्रुझर कार (MH 12 RP 5000) असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळाले. मात्र घरमालकीण मनोरमा दिलीप खेडकर यांनी पोलिसांना घरात प्रवेश नाकारला..मनोरमा खेडकर यांनी गेट बंद करून सरकारी कामात अडथळा आणला. आरोपी आणि गुन्ह्यातले पुरावे (कार) लपवली. तसेच पोलिसांच्या अंगावर कुत्रे सोडून त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. मनोरमा खेडकर यांनी गुन्ह्यातील कार व आरोपीसह पोलिस स्टेशनला यायचे कबूल केले परंतू त्या गेल्याच नाहीत. त्यानंतर हजर राहण्याबाबत पोलिसांनी खेडकर यांच्या दारावर नोटीस लावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.