Pune Ahmednagar Highway: कोंढापुरी ग्रामसभा महामार्गाच्या प्रश्नावर एकवटली; उड्डाणपूल, टोलमुक्ती आणि योग्य मोबदल्याचे तीन ठराव मंजूर

तळेगाव ढमढेरे : कोंढापुरी (ता.शिरूर) येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत पुणे- अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गसंदर्भात तीन ठराव ग्रामस्थांनी एकमुखाने हात वर करून मंजूर केले आहेत. ग्रामपंचायतीचे प्रशासक बी.आर.गावडे व ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष डफळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे - अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या संदर्भात मंगळवारी (ता.३) "विशेष ग्रामसभा" आयोजित करण्यात आली होती. या ग्रामसभेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संघटक धनंजय गायकवाड यांनी तीन ठराव मांडले. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.यामध्ये:- १. पुणे - अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गावर कोंढापुरी गावातून उड्डाणपूल करावा.२. पुणे -अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर कोंढापुरी हद्दीत टोल नाका उभारू नये.३. पुणे- अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या शेत जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शी करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा.या तीन प्रमुख मागण्यांचा ठराव ग्रामसभेत बहुमताने मांडण्यात आला त्याला सर्वांनी हात उंचावून संमती दर्शविली..यावेळी ग्राहक पंचायतीचे संघटक धनंजय गायकवाड, माजी सरपंच स्वप्निल गायकवाड, दिनेश गायकवाड, भास्कर गायकवाड, अमर गायकवाड, आशिष गायकवाड, मनोज गायकवाड, विनय गायकवाड, संदीप लवांडे, रामदास गायकवाड, राहुल दिघे, सुरेश गोगावले, ॲड. अतुल ताजने, पंढरीनाथ गायकवाड आदींसह सुमारे २४७ ग्रामस्थांनी ठरावावर सह्या करून ठरावाला पाठिंबा दिला..यावेळी धनंजय गायकवाड म्हणाले की, आमचा विकासाला विरोध नाही. परंतु राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. भू -संपादन न करता रस्त्याच्या कडेची झाडे तोडण्यात आलेली आहेत. तसेच कोंढापुरी येथे औद्योगिक वसाहत, कामगार, शाळा, महाविद्यालय असून, मानवी आरोग्यासाठी रस्ता ओलांडावा लागत असल्यामुळे तसेच रस्त्याच्या कडेला देव- देवतांची मंदिरे आहेत या सर्व कार्यक्रमांसाठी नागरिकांना रस्ता ओलांडावा लागणार आहे. पुढील अपघात व धोके टाळण्यासाठी येथे उड्डाणपुलाची अत्यंत गरज आहे.यावेळी माजी सरपंच स्वप्निल गायकवाड म्हणाले की, पुणे - अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नासाठी सत्ता बाजूला ठेवून ग्रामस्थांच्या एकजुटीने प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... पुणे- अहिल्यानगर रस्त्याच्या संदर्भात व ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या समवेत ग्रामस्थांची बैठक घेऊन चर्चेतून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे धनंजय गायकवाड व स्वप्नील गायकवाड यांनी सांगितले. ग्रामसभा शांततेत पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.