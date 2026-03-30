Pune Accident: भरधाव मोटारीच्या धडकेत कोथरूडच्या तरुणाचा अंत; संगमनेर-नऱ्हे रस्त्यावर भीषण अपघात!

नसरापूर : संगमनेर-नऱ्हे (ता. भोर) रस्त्यावर भरधाव मोटारीने दुचाकीला समोरून दिलेल्या धडकेत कोथरूडमधील एका २१ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला, तर त्याचा मित्र जखमी झाला. ही घटना रविवारी (ता. २९) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली..राजेश दशरथ राठोड (वय २१, रा. कोथरूड, पुणे) असे मृताचे नाव आहे. त्याचा मित्र स्पंदन प्रवीण बागुल (रा. कसबा पेठ, पुणे) हा या अपघातात जखमी झाला. या प्रकरणी राज संजय हिंगमिरे याने राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजेश आणि त्याचे मित्र दुचाकीवरून भाटघर धरण परिसरात फिरायला आले होते. .नऱ्हे गावच्या हद्दीत समोरून येणाऱ्या मोटारीने (एमएच ०३ डीयू ७१६१) राजेशच्या दुचाकीला (एमएच १२ यूई ९२८७) जोरदार धडक दिली. या धडकेत राजेशचा जागीच मृत्यू झाला.पोलिसांनी कारचालक राहुल उत्तम गोळे (रा. नऱ्हे ) याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस हवालदार नाना मदने पुढील तपास करत आहेत.