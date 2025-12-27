Ambegaon Leopard Cubs : लाखणगावात ऊसाच्या शेतात बिबट्याचे तीन बछडे आढळले; परिसरात खळबळ!

पारगाव : लाखणगाव ता. आंबेगाव येथील वाण्याचा मळा येथे आज शनिवारी ऊसतोड सुरु असताना ऊसाच्या शेतात बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक लक्ष्मण दत्तात्रय बाणखेले यांच्या शेतात ऊसतोड सुरु असताना सकाळी साडेदहाच्या सुमारास बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आले त्यामुळे एकच खळबळ उडाली खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या शेतातील ऊसतोड थांबवण्यात आली. .Nagpur News : आठ महिन्यांच्या मुलीला प्राण्याने उचलून नेले; नरसाळ्यात खळबळ!.शेतकरी संतोष तागड यांनी वनविभागाला कळवल्यानंतर वनरक्षक पुजा कांबळे, वनसेवक रामा वळसे, गावडेवाडी – अवसरी बुद्रुक बिबट शीघ्र कृती दलाचे बाप्पू वाघ , हर्षल गावडे, दीपक भोंडवे यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन तिन्ही बछडे ताब्यात घेतले. मादी बिबट व बछड्यांची ताटातुट होऊ नये मादीला तिन्ही बछडे नेता यावे म्हणून मंचर वनपरिक्षेत्र आधिकरी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली बछडे सापडले त्याच ठिकाणी प्लास्टिकचा क्रेट ठेऊन त्यामध्ये तिन्ही बछडे ठेवण्यात आले. व त्या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले असून वनविभागाचे कर्मचारी लांब थांबुन लक्ष ठेऊन असल्याचे पुजा कांबळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.