Walchandnagar News : लासुर्णेच्या पृथ्वीराज मुळीक याचे सैन्यदलात भरतीचे स्वप्न साकार; लेफ्टनंटपदाच्या प्रशिक्षणासाठी झाली निवड

वालचंदनगर - इंदापूर तालुक्यातील लासुर्णे जवळील कर्दनवाडी या छोट्याशा गावातील एका तरुणाने आपल्या डोळ्यांत जपलेले स्वप्न मेहनतीच्या जोरावर सत्यात उतरवलं आहे. पृथ्वीराज पोपट मुळीक या जिद्दी तरुणाची भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंट पदाच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झाली असून, त्याच्या या यशाने संपूर्ण परिसराची मान अभिमानाने उंचावली आहे..लहानपणी खेळताना सैनिकाचा गणवेश घालून देशाच्या रक्षणाची स्वप्ने पाहणाऱ्या पृथ्वीराजने आपलं ध्येय निश्चित केलं होतं. कळंबच्या व्यंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेत असतानाच त्याच्या मनात सैन्यदलाविषयी प्रचंड ओढ निर्माण झाली.हीच इच्छाशक्ती त्याला साताऱ्याच्या सैनिक स्कूलमध्ये घेऊन गेली, जिथे त्याच्या स्वप्नांना शिस्तीचे आणि कठोर परिश्रमाचे पंख फुटले..सैनिक स्कूलमधील वातावरणाने पृथ्वीराजला केवळ पुस्तकी ज्ञान दिले नाही, तर शारीरिक आणि मानसिक कणखरतेचे धडेही दिले.बारावीनंतर त्याने कोणतीही उसंत न घेता स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. अखेर त्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले अन् देशाच्या भावी अधिकाऱ्यांच्या यादीत त्याचे नाव कोरले गेले..आता सिकंदराबाद येथे तीन वर्षे व नंतर एक वर्ष अशा चार वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणासाठी तो सज्ज झाला आहे. पृथ्वीराजची ही यशोगाथा म्हणजे ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’ या उक्तीचा प्रत्यय आहे. गावाकडच्या एका सामान्य तरुणाने पाहिलेले असामान्य स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्यासाठी घेतलेली मेहनत आजच्या तरुणाईसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.