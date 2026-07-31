Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार..

वाल्हे: पुरंदर तालुक्यातील बापसाईवस्ती येथे शुक्रवारी (ता. ३१) मध्यरात्री बिबट्याने गोठ्यात शिरून कालवडीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी अशोक पवार यांच्या ‘टायगर’ नावाच्या पाळीव श्वानाने केलेल्या जोरदार प्रतिकारामुळे बिबट्याला पळ काढावा लागला. श्वानाच्या या धाडसामुळे मोठी हानी टळली असून, परिसरात त्याचे कौतुक होत आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.बापसाईवस्ती येथील शेतकरी अशोक रघुनाथ पवार यांच्या गोठ्याबाहेर ‘टायगर’ पहारा देत असताना मध्यरात्री दोनच्या सुमारास बिबट्या शिरला. बिबट्या कालवडीवर झडप घालणार इतक्यात टायगरने जोरजोरात भुंकण्यास सुरुवात केली. जनावरांच्या ओरडण्यामुळे पवार कुटुंबीयांना जाग आली. .नागरिक बाहेर येताच बिबट्याने अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला. तपासणी केली असता कालवडीच्या मानेवर नखांचे ओरखडे आढळले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावावा, अशी मागणी संभाजी पवार व ग्रामस्थांनी केली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.दरम्यान अशोक पवार यांनी घटनेची माहिती वनविभागाला दिल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. ‘‘कालवडीवरील जखमांची तपासणी करून बिबट्याच्या हल्ल्याला दुजोरा दिला असून नागरिकांनी विशेष सतर्क राहावे,’’ असे आवाहन वनविभागाने केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.