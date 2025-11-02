पुणे

Leopard Attack: 'थोरांदळे परिसरात दुचाकीवरून घरी चाललेल्या तरुणावर बिबट्याचा हल्ला'; जखमी रुग्णालयात दाखल

Man Seriously Injured: थोरांदळे येथील वेस्टर्न कंपनीच्या आसपास बिबट या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अमोल गुंजाळ हा तरुण जखमी झाला आहे. आठ वाजता घरी जात असताना बिबट्याने हल्ला केल्याने गाडी घसरली,यात बिबट्याचे दात लागले असून घसरल्याने हात,पाय जखमा झाल्या आहेत.
Leopard Strikes Again in Thorandale Area; Young Man Injured in Night Attack

सकाळ डिजिटल टीम
-नवनाथ भेके

निरगुडसर: दुचाकीवरून घरी चाललेल्या अमोल अरुण गुंजाळ या तरुणावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केल्याची घटना शनिवार (ता.०१)रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास थोरांदळे जवळ घडली.

