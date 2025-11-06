Leopard Captured Walad: वाळदचा बिबट अखेर सापळ्यात; वनविभागाची कारवाई यशस्वी

वाळद ( ता. खेड ) : येथे गुरूवार ता. ६ रोजी पहाटे पाचच्या दरम्यान वनविभागाने संतोष लक्ष्मण गाडेकर यांच्या शेतात लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला, सुमारे १० वर्ष वय असलेली पुर्ण वाढ झालेली मादी बिबट असल्याचे वनपरिमंडल अधिकारी बी. बी. फापाळे यांनी सांगीतले..गेली काही वर्षांपासून वाळद व परिसरात बिबट्याने धुमाकुळ घातला होता. वाळद पासून काही अंतरावर असलेल्या भिवेगांव येथील लक्ष्मण रामभाऊ वनघरे यांचा बिबट्याच्या हल्यात मृत्यू झाला होता तर धुवोली येथे बिबट्याच्या हल्यात १७ मार्च २०२३ रोजी अजय चिंतामण जठार यांचा मृत्यू झाला होता..या शिवाय पाळीव जनावरे, कुत्रे, कोंबड्या यांच्यावर हल्ला करत बिबट्यांने त्यांना फस्त केले होते. रात्रीच्या वेळेस बिबट्याच्या डरकाळ्या, शेतावर जाताना वा येताना बिबट्याचे होणारे नित्यदर्शन यामुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली होती..याबाबत नागरिकांनी वन विभागाला विनंती करून मोठ्या प्रमाणात पिंजरे लावण्याची मागणी केली होती मात्र पिंजऱ्याला गुगारा देत बिबट्या खुलेआम फिरत होता. गेली काही दिवसांपूर्वी वाळदच्या गाडेकर वाडीत लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरवारी बिबट्या जेरबंद झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे..Junnar Leopard : राजुरीत बिबट्या जेरबंद; वनविभागाची यशस्वी कारवाई.पकडलेल्या बिबट मादीला वनपरिक्षेत्र अधिकारी वाय. यु. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिमंडल अधिकारी डी. डी. फापाळे, भोमाळे येथील वनरक्षक एस. वाय़ आंबेकर, वनसेवक एस. एस. मुऱ्हे यांनी संबधीत जेरबंद केलेल्या बिबट मादीला माणिकडोह येथील बिबट निवराण केंद्रात दाखल केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.