पुणे

Leopard Captured Walad: वाळदचा बिबट अखेर सापळ्यात; वनविभागाची कारवाई यशस्वी

Leopard Trapped in Walad After Months of Fear: वाळद (ता. खेड) येथे भीतीचं कारण ठरलेला बिबट्या अखेर वनविभागाच्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.
Leopard captured Walad

Leopard captured Walad

sakal

राजेंद्र लोथे
Updated on

वाळद ( ता. खेड ) : येथे गुरूवार ता. ६ रोजी पहाटे पाचच्या दरम्यान वनविभागाने संतोष लक्ष्मण गाडेकर यांच्या शेतात लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला, सुमारे १० वर्ष वय असलेली पुर्ण वाढ झालेली मादी बिबट असल्याचे वनपरिमंडल अधिकारी बी. बी. फापाळे यांनी सांगीतले.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
Forest
Wildlife
Forest department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com