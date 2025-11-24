पुणे

Ambegaon Leopard : विहिरीत पडलेल्या तीन ते चार महिन्याचा बछड्या; वनविभागाच्या शिताफीने अखेर यशस्वी रेस्क्यू!

Leopard Cub Rescue : भराडी (ता. आंबेगाव) येथील विहिरीत पडलेल्या तीन ते चार महिन्यांच्या बिबट्या बछड्याला वनविभागाने पिंजऱ्याच्या सहाय्याने सुखरूप रेस्क्यू केले. गावकऱ्यांच्या तत्परतेने आणि वनपथकाच्या जलद कारवाईने मोठी दुर्घटना टळली.
सकाळ वृत्तसेवा
निरगुडसर : भराडी(ता)आंबेगाव येथील जितेंद्र गावडे यांच्या शेतातील विहिरीत तीन ते चार महिन्याचा बछडा सोमवार (ता.२४)पडला,वनविभागाला याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर या बछड्याला विहिरीत पिंजरा सोडून सुखरूप पकडण्यात यश आल्याची माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली. भराडी येथील शेतावरील विहिरीत बिबट्या पाण्यात असल्याचे काही शेतकऱ्यांना सोमवारी सकाळी निदर्शनास आले.

