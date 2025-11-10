Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा..

-संजय बारहातेटाकळी हाजी: पिंपरखेड परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी सर्वसामान्य जनतेत भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. या भीतीवर मात करण्यासाठी शेतकरी महिलांनी एक अनोखा उपाय शोधला आहे. त्या आता गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे घालून शेतीत काम करत आहेत! हे दृश्य पाहणाऱ्यांच्या अंगावर काटा आणतं, पण ग्रामीण महिलांची धैर्यपूर्ण झुंजही त्यातून दिसून येते..या भागात बिबट्याने आतापर्यंत रोहन विलास बोबे, शिवन्या शैलेश बोबे व जांबुत येथील भागुबाई जाधव या तिघांचा जीव घेतला आहे. गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या या हल्ल्यांमुळे परिसरात भीतीचं सावट दाटलं आहे. पालक मुलांना स्वतः शाळेत सोडत आहेत, तर शेतकऱ्यांना शेतात जाणेदेखील धोक्याचं बनलं आहे. घोड नदीच्या काठावर असलेली सुपीक जमीन आणि दाट उसाची शेती . हेच आता बिबट्याचं लपण्याचं ठिकाण बनलं आहे. भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरात उसाचं प्रचंड क्षेत्र असल्याने बिबट्याने आपला परिसर सोडलेला नाही..महिलांचा “खिळ्यांचा कवच” प्रयोगया परिसरातील शेतकरी महिला आता बिबट्याच्या भीतीला सामोऱ्या जात आहेत. सुनिता संतोष ढोमे , उषा ज्ञानेश्वर डोमे या महिलेनं सर्वप्रथम गळ्यात खिळ्यांचा पट्टा घालण्याचा प्रयोग सुरू केला आणि त्यानंतर इतर महिलांनीही हा उपाय अंवलंबला आहे. मूळतः हे पट्टे कुत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरले जात होते, परंतु आता बिबट्याच्या भीतीमुळे महिलांना स्वतःच हे पट्टे गळ्यात घालून शेतीत काम करावं लागतंय. शेतात अनेक वेळा वाकून किंवा बसून काम करावं लागतं, त्यामुळे बिबट्याचा हल्ला थेट गळ्यावर होण्याची शक्यता असते..पट्ट्याला असलेले खिळे बिबट्याच्या हल्ल्यात बचाव करतात, त्यामुळे महिलांना थोडंफार संरक्षण मिळू शकतं. एवढी भयावह परिस्थिती या भागात निर्माण झाली आहे.नेत्यांची भेट आणि आश्वासनंबिबट्याच्या सलग हल्ल्यांनंतर ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन केलं. पुणे–नाशिक महामार्ग आणि बेल्हा–जेजुरी मार्ग अडवून ग्रामस्थांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं.या आंदोलनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार शरद सोनवणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी, माजी आमदार पोपटराव गावडे यांनी पीडित कुटुंबीयांना भेट देऊन सांत्वन केलं.रोहन बोबे यांच्या घरी जाण्यासाठी रस्ता नव्हता; तो मार्गी लावण्याचं, तसेच रोहनच्या भावाचं पालकत्व स्वीकारण्याचं आश्वासन माजी मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांनी दिलं आहे.मुलांना नोकरीचे आश्वासन माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिलं आहे..मात्र ग्रामस्थांचं एकच म्हणणं ..“जोपर्यंत बिबटे वनतारात हलवले जात नाहीत, तोपर्यंत आम्हाला शांततेची झोप लागणार नाही!”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.