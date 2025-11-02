Leopard Attack: दुर्देवी घटना! 'पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू'; वडील अन् आईचा आक्राेश, जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली

टाकळी हाजी: पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे बिबट्यांच्या हल्यांत सातवीत शिकणाऱ्या रोहन बाळु बोंबे ( वय १३ वर्षे ) मुलांचा मृत्यु झाल्यांची दुर्देवी घटना रविवारी दुपारी घडली आहे . त्यामुळे संपतप्त झालेल्या जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली आहे..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आज दुपारी चार वाजेच्या दरम्यान दत्तवाडी पिंपरखेड शेतात बाळु बोंबे यांचे घर असुन घरांच्या आजुबाजुला मोठे ऊसाचे क्षेत्र आहे. या घराच्या बाहेर मोकळया जमीनीत मुलगा रोहन हा शौचास बसला असताना त्यांच्यावर बिबट्यांने झडप घालीत त्याला शेजारील ऊसात ओढत नेत त्यांच्या मानेला चावा घेत ठार केले. मुलाचा आरडाओरडा ऐकुन वडील व आईने बिबट्यांच्या दिशेने धाव घेत मुलाला त्यांच्या तावडीतून सोडीवले रक्तांच्या थारोळ्यात पडलेल्या चिमुरड्या रोहनला आई - वडीलांनी ऊसातून बाहेर काढले. .मात्र बिबट्या त्यांच्यावरही डरकाळ्या फोडत होता . या घटनेमुळे परिसरातील नागरीकांनी मोठी गर्दी करीत तिव्र संताप व्यक्त केला तसेच वन विभागाची गाडीची मोडतोड करून त्याला आग लावण्यात आली. या घटनेमुळे बोंबे कुंटुबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रत्येक दहा दहा दिवसांच्या अंतराने बिबटयांने तिघांचा बळी घेतला आहे. .येथेच रविवार ता.१२ आक्टोबर रोजी सकाळी बिबट्याच्या हल्ल्यात साडेपाच पाच वर्षांची शिवन्या शैलेश बोंबे चिमुरडीचा मृत्यू झाला होता. ती आपल्या आजोबा अरुण देवराम बोंबे यांना शेजारील शेतात पिण्याचे पाणी देण्यासाठी जात होती. तसेच या घटना स्थळापासून एक किमी अंतरावर जांबुत हद्दीत बुधवार दि २२ आक्टोबर रोजी भागुबाई रंगनाथ जाधव ( वय ७० ) या महिलेला ठार केले आहे..या तिन्ही घटना दहा दिवसांच्या अंतराने घडल्या आहेत . परीससरातील ग्रामस्थांनी रास्ता रोको करीत वनमंत्री येण्याची मागणी केली . तिन्ही घटनांच्या वेळी प्रशासनाकडुन आश्वासनाशिवाय कोणतीही ठोस कृती होत नसल्यामुळे ग्रामस्थ तिव्र संताप व्यक्त करीत असुन लोकप्रतिनिधीन वरही तिव्र रोष व्यक्त करीत आहेत . वनमंत्री आल्याशिवाय मृत रोहनची बॉडी शवविच्छेदनाला पाठविण्यास ग्रामस्थांनी तिव्र विरोध करीत पंचतळे येथे रास्ता रोको केला..अजून किती लोकांच्या मृत्यूचे सरकार वाट पाहतंयगेल्या वीस दिवसात तीन निष्पाप लोकांचा बळी गेला त्यामध्ये आमचे दोन चिमुकले जीव गेल्याने संसार उध्वस्त झाले आहेत, मात्र मायबाप सरकारला अजूनही जाग येत नाही. अजून किती लोकांचे कुटुंब उध्वस्त करण्याचे मायबाप सरकार वाट पाहतंय अशी तिव्र प्रतिक्रिया या परिसरातील नागरिक यावेळी व्यक्त करीत होते..धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...मनुष्याच्या जीवापेक्षा मायबाप सरकारला बिबट्या महत्त्वाचा झाला असून त्यांना त्याची काळजी आहे. आम्ही या ठिकाणी राहायचं का नाही शेती करायची का नाही असा तिव्र सवाल येथील महिलांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.