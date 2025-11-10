Leopard Attack: 'वरवंड परिसरात बिबट्याचा धुमाकुळ'; हल्ल्यात वासराचा मृत्यू

-अमर परदेशीवरवंड : वरवंड (ता.दौंड) येथील शेळकेवस्ती भागात रविवारी (ता.९) रात्री बिबट्याने चांगलाचा धुडगुस घातला. बिबट्या एका गोठयातील गाइच्या वासरावर हल्ला करीत त्यास फस्त केल्याची घटना घडली.बिबट्याच्या आगमनाने परीसरात भितीचे वातावरण परसरले आहे.वनविभागाने बिबटयाचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी परिसरातील शेतकरय़ांनी केली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.तालुक्यातील वरवंड परीसरात काही भागात बिबट्याचा अधिवास स्पष्ट झाला आहे. वर्षभरात बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाला. सध्या बिबट्याच्या मुक्तसंचारामुळे नागरिकांमध्ये कमालीची भिती निर्माण आहे. शेतात मजुर कामास येण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. किंबहुना शेतात मजुर व शेतकऱयांना जिवमुठीक धरुन काम करावे लागत आहे.त्यातच रविवारी बिबट्याने कौठीचा मळा भागात पुन्हा धुडगुस घातला. येथील शेतकरी दत्तात्रय शेळके यांचा शेतात गाइचा गोठा आहे. .बिबट्याने रात्रीच्या वेळी गोठयाच्या समोर बांधलेल्या वासरावर झडप घातली.यावेळी बिबटयाने त्यास ठार करुन काही प्रमाणात खाऊन फस्त केले.सकाळी शेळके गोठयाकडे गेले त्यावेळी वासरु छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडले होते. मृतवासराच्या काही अंतरावर वन्यप्राण्याचे ठसे आढळुन आले.याबाबत शेळके यांनी वनविभागाला माहीती दिली. वरवंड वनपरिमंडल विभागाच्या बिट वनरक्षक सोनाली राठोड,वनकर्मचारी अरुण मदने, अविनाश वाघमारे आदी कर्मचाऱयांसह घटनास्थळी जावुन पाहणी केली.परीसरात बिबटयाची दहशत वाढत आहे. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वनविभागाने तत्काळ पिंजरा लावुन बिबटयाला जेरबंद करण्याची मागणी उपस्थीत शेतकऱयांनी केली. याबाबत वनरक्षक सोनाली राठोड म्हणाल्या,सुरक्षतेच्या दृष्टीने नागरीकांनी सतर्क रहा.जेष्ठ नागरीक व लहान मुलांनी शेतात एकटे फिरु नका. पाळीव जनावरे सुरक्षीत ठिकाणी बांधावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.