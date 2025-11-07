Leopard Attack:'वडगाव आनंदमध्ये तरूणावर बिबट्याचा हल्ला'; जुन्नर तालुक्यात भीतीचे वातावरण, कामावरुन घरी निघाला अन्..

राजेश कणसे आळेफाटा: वडगाव आनंद या ठिकाणी एका तरूणावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केल्याची गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार वडगाव आनंद (ता.जुन्नर) येथील रानमळा या ठिकाणी रहात असलेले प्रणव नामदेव शिंदे (वय १९)हा तरूण मोटारसायकलवरून गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास आळेफाटा येथील काम उरकून घरी येत असताना पिंपळगाव जोगा कॅनॉल जवळ आल्यानंतर अचानकपणे एका बिबट्याने अचानकपणे या तरूणावर हल्ला करत त्यांच्या हाताला चावा घेत गंभीर जखमी केले..अचाणकपणे हल्ला झाल्याने मोठ्याने ते ओरडले असता बिबट्याने काही क्षणात या ठिकाणाहून पळ काढला. परंतु या ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यात प्रणव शिंदे यांच्या हाताला गंभीर जखमी केले असुन त्यांच्यावर आळेफाटा येथील खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.घटनास्थळी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली असुन झालेल्या घटनेचा पंचनामा केला आह..दरम्यान जुन्नर तालुक्याच्या पुर्व भागातील आळेफाटा,आळे, राजुरी,बोरी बुद्रुक, उंचखडक ,बोरी खुर्द,जाधववाडी, कोळवाडी, संतवाडी, वडगाव कांदळी , वडगाव आनंद आदी गावामंध्ये बागायती व ऊसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने तसेच अनेक वेळा दुचाकीस्वारांवर,पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होत असुन राजुरी या ठिकाणी सोमवारी एका त्यावेळी विद्यार्थ्यांवर बिबट्याच्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला ही घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास गावात एका मेंढपाळाच्या मेंढीवर हल्ला करून बिबट्याने ठार केले आहे. दिवसेंदिवस माणसांवर तसेच पाळीव प्राण्यांना हल्ले वाढत चालले असून वनविभागाने यावर काहीतरी ठोस पावले उचलावी तसेच बिबट्या प्रमुख क्षेत्रामध्ये पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.स्नेहल शेळके, माजी जि.प.सदस्या.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वन विभागामार्फत बिबट प्रवण क्षेत्र असलेल्या गावातील ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जनजागृतीसाठी शाळा-कॉलेज वृक्षदिंडी सभा यामार्फत जनसामान्यापर्यंत माहिती व उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. अशा गावांना मोठ्या प्रमाणात होल्डिंग लावून जनजागृती करण्याची गरज आहे. रात्रीच्या वेळेत वीजपुरवठा सुरळीत चालू ठेवून शेतीसाठी लागणारे विज सकाळच्या वेळेत महावितरणने उपलब्ध करून द्यावी.तसेच वन कर्मचा-यांची संख्या कमी असुन ती वाढवली पाहीजे. बिबटयाच्या हल्ल्यात जखमी व्यक्तीना नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र तात्काळ उपचार होण्यासाठी लागणारे उपाय योजना जिल्हा परिषदेने तात्काळ पुरवाव्यात अशी मागणी शेळके यांनी केली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.