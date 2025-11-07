पुणे

Leopard Attack:'वडगाव आनंदमध्ये तरूणावर बिबट्याचा हल्ला'; जुन्नर तालुक्यात भीतीचे वातावरण, कामावरुन घरी निघाला अन्..

Leopard Attacks Youth in Vadgaon Anand: तरूण मोटारसायकलवरून गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास आळेफाटा येथील काम उरकून घरी येत असताना पिंपळगाव जोगा कॅनॉल जवळ आल्यानंतर अचानकपणे एका बिबट्याने अचानकपणे या तरूणावर हल्ला करत त्यांच्या हाताला चावा घेत गंभीर जखमी केले.
Forest department officials in action after a leopard attacked a youth at Vadgaon Anand, Junnar taluka; fear spreads among villagers.

सकाळ वृत्तसेवा
राजेश कणसे

आळेफाटा: वडगाव आनंद या ठिकाणी एका तरूणावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केल्याची गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार वडगाव आनंद (ता.जुन्नर) येथील रानमळा या ठिकाणी रहात असलेले प्रणव नामदेव शिंदे (वय १९)हा तरूण मोटारसायकलवरून गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास आळेफाटा येथील काम उरकून घरी येत असताना पिंपळगाव जोगा कॅनॉल जवळ आल्यानंतर अचानकपणे एका बिबट्याने अचानकपणे या तरूणावर हल्ला करत त्यांच्या हाताला चावा घेत गंभीर जखमी केले.

