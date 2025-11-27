Leopard In Pune : पुण्यातील औंधमध्ये बिबट्या?, वनविभागाकडून संरक्षणासाठी कोयते घेऊन फिरण्याचे आदेश

Aundh Forest Dept : पुणे शहरातील अनेक भागात बिबट्या असल्याची अफवा पसरली आहे. या अफेमुळे पुणे शहरातील गोखलेनगर भागात असणाऱ्या टेकड्यांवरती मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांची संख्या पूर्ण घटली आहे. बिबट्याच्या अफवांची दहशत पुणेकरांमध्ये बसली असून पुणेकरांनी हातात कोयते घेऊन मॉर्निंग वॉक करायचा का असा प्रश्न पुणेकरांनी उपस्थित केलाय..पुण्यातल्या औंध परिसरामध्ये चार दिवसांपूर्वी बिबट्या पाहायला मिळालाय. त्यानंतर अनेक ए आय फोटो सुद्धा बिबट्याचा वावर म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीती आहे वनविभागाकडून यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात त्याचबरोबर गोखलेनगर जनवाडी परिसरातल्या वनविभागाच्या परिसरात मोठ्या शाळा आहेत .त्या शाळेसाठी आडवायझरी जारी करावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत. वनविभाग काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे आता काही शहरात कोयते घेऊन नागरिकांनी फिरायचं का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..Pune University :पुणे विद्यापीठात बिबट्या वावराच्या चर्चा; सूर्यास्तानंतर बाहेर पडू नका; विद्यापीठाचे आवाहन!.वनविभाग काहीतरी लपवू पाहत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर मार्गदर्शक सूचना जारी करा अशी मागणी वेताळ टेकडी कृती समितीचे कडून करण्यात आलीय. पुणे शहरामध्ये आधीच कोयता गँग आहे आणि जी ॲडव्हायझरी वन विभागाने दिले आहे त्यामध्ये बिबट्यांपासून संरक्षण मिळावं यासाठी कोयता कुऱ्हाड घेऊन फिरावं असं सांगण्यात आलं असलं तरी पुणे शहरात हातात कोयता घेऊन फिरणं हे शक्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.