Pune News: 'नांदूर परिसरात बिबट्याची दहशत कायम'; वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह..!

Leopard Panic in Nandur: नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले बिबट्याला बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावावा. अशी मागणी नांदूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अविनाश बोराटे, माजी सरपंच युवराज बोराटे, माजी उपसरपंच मयूर घुले, ग्रामपंचायत सदस्य उद्योजक विशाल थोरात यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे.
राहू: नांदूर (ता.दौंड) परिसरात गेले अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावरामुळे मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले बिबट्याला बंदोबस्त करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावावा. अशी मागणी नांदूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अविनाश बोराटे, माजी सरपंच युवराज बोराटे, माजी उपसरपंच मयूर घुले, ग्रामपंचायत सदस्य उद्योजक विशाल थोरात यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे.

