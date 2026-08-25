मोटारीवरील चुंबने पडली महागात

मोटारीवरील प्रेयसीच्या
‘लिपस्टिक खुणां’मुळे भुर्दंड!
पोलिसांनी मालकास ठोठावला साडेपाच हजारांचा दंड
ग्वाल्हेर, ता. २५ (पीटीआय): समाजमाध्यमांत लक्षवेधी ठरण्यासाठी केलेला ‘स्टंट’ ग्वाल्हेरच्या एका व्यक्तीला महागात पडला. त्याच्या प्रेयसीने त्याच्या मोटारीवर तब्बल ३४०० चुंबने घेऊन त्यावर आपल्या ‘लिपस्टिक’च्या खुणा उमटवल्या. या खुणांनी अवघी मोटार व्यापून गेली. मात्र, त्याची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला साडेपाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
‘लिपस्टिक मार्क’ने व्यापलेली ही मोटार दोन दिवस शहरातील रस्त्यांवर फिरत असल्याची समाजमाध्यमावरून सर्वदूर प्रसारित (व्हायरल) झाली आहेत. याची दखल घेऊन पोलिसांनी मोटारीच्या बाह्यरुपात अवैध बदल केल्याबद्दल संबंधित व्यक्तीस हा दंड ठोठावल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अभिषेक रघुवंशी यांनी दिली. त्यांनी सांगितले, की शहराच्या मध्यवर्ती भागातून ही मोटार फिरत असल्याची चित्रफीत दोन दिवसापूर्वी ‘व्हायरल’ झाली. पोलिसांनी तपास केला असता ही मोटार ग्वाल्हेरमधील थाटीपूर भागातील असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी या मोटारमालकास ताब्यात घेऊन पोलिसठाण्यात नेले व मोटार वाहन कायद्यानुसार त्याला साडेपाच हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच पोलिसांनी लिपस्टिकच्या या खुणा हटवून ही मोटार साफ करण्यास मोटारमालकास भाग पाडले.
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‘फॉरिन ट्रेंड’चे अनुकरण
या मोटारीचे मालक आदित्य सिकरवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, त्यांच्या मैत्रिणीने एका परदेशांत प्रचलित प्रकाराचे (फॉरिन ट्रेंड) अनुकरण करत ही मोटार सजवली होती. ते म्हणाले, ‘‘तिने या मोटारीवर सर्वत्र ३,४०० ‘लिपस्टिक’चे डाग उमटवण्यासाठी सुमारे साडेतीन तास काम केले आणि त्यानंतर त्याचा ‘व्हिडिओ’ समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित केला. हे कृत्य बेकायदेशीर आहे याची मला कल्पना नव्हती; त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईनंतर मी गाडीवरील ‘लिपस्टिक’चे डाग काढून टाकण्यासाठी संपूर्ण मोटार स्वच्छ केली आणि साडेपाच हजार रुपयांचा दंड भरला. कायद्याचे उल्लंघन होईल असे कृत्य कुणीही कधीही करू नये, असेच माझेही मत आहे.’’
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