पुणे

दारुबंदीचा निर्णय असताना चितळीत परवानगी कशी?

दारुबंदीचा निर्णय असताना चितळीत परवानगी कशी?
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दारूबंदीचा ठराव असतानाही बारला परवानगी

चितळीत निर्णयाचे उल्लंघन; महिलांचे गटविकास अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना निवेदन

मायणी, ता. २२ : चितळी (ता. खटाव) येथील ग्रामपंचायतीने २०१७ मध्ये सर्वानुमते मंजूर केलेल्या दारूबंदीच्या ठरावाचे उल्लंघन करून गावात बिअर बारला परवानगी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याविरोधात संतप्त महिलांनी एकत्र येत वडूजचे पोलिस प्रशासन व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, तसेच देण्यात आलेला बारचा परवाना त्वरित रद्द करण्याची मागणीही शालन हजारे, राजश्री पवार, अनुसया गायकवाड, राधिका पंडित, सुप्रिया देशमुख यांनी केली आहे.
याबाबत सुप्रिया देशमुख यांनी सांगितले, येरळा नदीच्या काठावरच्या चितळी ग्रामपंचायतीने १५ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या ग्रामसभेत महिलांनी एकजुटीने दारूबंदीचा ठराव मंजूर करून घेतला होता, तसेच या ठरावात, ‘कोणत्याही दारूच्या व्यवसायासाठी किंवा दुकानासाठी परवाना हवा असेल, तर आधी महिलांची ग्रामसभा बोलावून त्यांची लेखी मान्यता घेतल्याशिवाय कोणताही ठराव मंजूर केला जाणार नाही,’ असे नमूद केले होते. मात्र, असे असताना २६ जानेवारी २०२४ रोजीच्या ठरावाच्या नकलानुसार बिअर बार आणि रूम सुरू करण्यास चोरून परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी कोणतीही ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली नव्हती आणि आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
२०१७ च्या ठरावाचे उल्लंघन झाले असून, महिलांनी केलेल्या दारूबंदीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी योगेश कदम व पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनावणे यांच्याकडे आज लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
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दारू विक्री सुरूच

गावातील महिलांना, मुलींना आणि शाळकरी मुलांना व्यसनाधीनतेमुळे त्रास होत असताना २०१७ चा दारूबंदीचा निर्णय लागू व्हावा. गावात सर्व प्रकारची दारू विक्री सुरू असल्याचा आरोपही महिलांनी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
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वडूज : येथील गटविकास अधिकारी योगेश कदम यांना निवेदन देताना चितळीतील महिला. (अंकुश चव्हाण : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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